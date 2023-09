MLB／誰在三壘？大都會投手傳一個寂寞：感覺有人在那

大都會 與馬林魚系列賽迎來第二戰,在比賽中發生令球迷熱議的守備,大都會先發投手魯切斯(Joey Lucchesi)在處理短打球時竟直接傳給沒有人的三壘,親手將超前分奉送給對手,雖然大都會在第9局扳平比分,助魯切斯驚險逃敗,但馬林最終還是在9局下半靠著柏格(Jake Burger)的再見安打帶走勝利。

魯切斯近期狀況不錯,本季8場先發拿下3勝,防禦率為2.88,在蜀中無大將的大都會輪值佔有一席之地,今天他同樣繳出接近優質先發的好投,5.2局失3分,其中2分為自責,另外送出6次三振,下一場預計將再對上馬林魚。

不過魯切斯的第2分掉得相當離奇,在5局上無人出局一二壘有人之際,魯切斯下丘處理愛德華茲(Xavier Edwards)的短打,沒想到魯切斯撿起球傳向三壘時才發現壘上沒有隊友,這球一路沿著外野邊線滾,帳面上被記安打加投手失誤,讓馬林魚一舉跑回超前分。

The @Marlins take the lead 🔥 pic.twitter.com/A8GIh1z2WE