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MLB／大谷翔平手術順利…醫估明年可打擊 後年二刀流

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平TJ手術順利，明年將以打者身分復出。（Getty Images）
大谷翔平TJ手術順利，明年將以打者身分復出。（Getty Images）

大聯盟洛杉磯天使隊球星大谷翔平19日開刀治療手肘，醫師評估大谷2024年開季就可以擔任打者，預計2025年恢復投球。

大谷翔平在社群媒體報平安：「我今天早上完成手肘的手術，一切順利。感謝你們每一個人給我的祈禱和祝福。很不幸我無法在場上打完這個球季，但我將一路為隊友加油到最後。我將盡我一切所能，努力讓自己在重回球場時，身體比以往更加強壯。」

天使隊發布大谷經紀人的聲明稿證實，運動醫學名醫艾爾崔許（Neal El Attrache）對大谷翔平完成手肘部位的手術，但未說明細節。

醫師預估，大谷翔平在2024年開幕戰就能以打擊者的身分比賽，2025年能夠恢復投球，重現又投又打的「二刀流」身手。大谷2018年進行TJ手術，也是同一位醫師動刀。

大谷翔平確定缺席今年剩餘賽事，他明年將效力哪隊仍是熱門話題，外界看好他能成為史上最高薪球員。紐約媒體「SNY」認為豪門大都會隊會加入搶人大戰，但「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）不希望大都會爭取大谷。

「SNY」認為大都會需補強中心打線，今年自由市場只有大谷翔平和小熊隊強打貝林傑（Cody Bellinger）符合需求。

不過海曼有不同看法，他認為大都會今年交易大限前送走太多球員，應把薪資分配給多名球員，不能把錢都砸在大谷身上。海曼表示，「如果大都會簽下大谷，而無法簽下其他球星，他們就會變成『東岸天使隊』。」

海曼點出大都會休賽季有4個目標要完成，首先是補齊2名先發投手，人選有教士隊史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、遊騎兵隊蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、費城人隊諾拉（Aaron Nola）與羅倫佐（Michael Lorenzen）。

第二是簽下頂級牛棚，例如教士終結者海德（Josh Hader）；第三要簽下一名強打者，小熊隊貝林傑比藍鳥隊查普曼（Matt Chapman）更適合。海曼最後強調要續約當家重砲阿隆索（Pete Alonso），他認為阿隆索有領導能力，又能每年轟出40發以上全壘打，除了他也只有大谷能做到。

大都會 大谷翔平 天使

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