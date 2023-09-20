MLB／韋恩萊特200勝…兒子又鑽桌底又鑽懷裡 賣萌搶鏡

韋恩萊特的兒子Caleb賽後跟著他一起走進記者會場地，調皮的Caleb各式萌樣搶鏡，成為記者會上的溫馨瞬間。（取材自X平台）

紅雀隊42歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright），補上可能是生涯成就中的最後一塊拼圖，18日先發7局無失分，紅雀終場以1：0擊敗釀酒人隊，他拿到生涯第200勝，不只他自己激動到流淚，連搭檔捕手康崔拉斯（Willson Contreras）也跟著紅了眼眶。

A look back at the memorable moments in Adam Wainwright's decorated career.



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來源：X平台

韋恩萊特季前距離200勝M5，今年勝場累積緩慢，一度近3個月的時間一勝難求，他在13日面對金鶯以5局失2分拿到第199勝，18日挑戰紀錄則一次就破關。

韋恩萊特投7局共用93球，只被敲4安打、無失分，紅雀僅有的分數來自4局下康崔拉斯的陽春砲，投捕攜手合作完成這一勝。

康崔拉斯賽後拭淚，「我為他感到驕傲，我知道他盡了全力拿出最好的表現，這也顯示了他有多愛這支球隊、多愛這座城市。」韋恩萊特則期許康崔拉斯成為紅雀接下來的看板，他告訴康崔拉斯及在場球迷，希望他能在聖路易走完自己的職棒生涯。

韋恩萊特的兒子Caleb賽後跟著他一起走進記者會場地，調皮的Caleb一下鑽桌底、竄出頭來托腮，萌翻在場媒體，一下撒嬌鑽進爸爸懷裡，還偷吃零食被老爸逮個正著，成為記者會上的溫馨瞬間。

韋恩萊特賽後也感性述說對家人及團隊的感謝，「每次當我被擊倒時，總能獲得支持，你們知道我擁有什麼嗎？我擁有不可思議的家人在我身後支持我，還有一群很棒的隊友和教練。」

韋恩萊特為現役第5位擁有200勝的投手，加入韋蘭德（Justin Verlander）、葛蘭基（Zack Greinke）、薛則（Max Scherzer）和克蕭（Clayton Kershaw）的行列。