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MLB／大谷翔平手術順利 目標2025年恢復二刀流

中央社／洛杉磯19日專電
洛杉磯天使球星大谷翔平。（美聯社）
洛杉磯天使球星大谷翔平。（美聯社）

美國職棒洛杉磯天使球星大谷翔平今天開刀治療手肘，醫師評估大谷2024年開季就可以擔任打者，預計2025年恢復投球。

大谷翔平在社群媒體Instagram報平安：「我今天早上完成手肘的手術，一切順利。感謝你們每一個人給我的祈禱和祝福。很不幸我無法在場上打完這個球季，但我將一路為隊友加油到最後。我將盡我一切所能，努力讓自己在重回球場時，身體比以往更加強壯。」

天使隊發布大谷經紀人巴雷羅（Nez Balelo）的聲明稿證實，運動醫學名醫艾爾崔許（Neal El Attrache）今天上午在洛杉磯對大谷翔平完成手肘部位的手術，但未說明細節。

醫師預估，大谷翔平在2024年開幕戰就能以打擊者的身分比賽，2025年能夠恢復投球，重現又投又打的「二刀流」身手。大谷2018年進行俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，也是同一位醫師動刀。

大谷翔平今年球季之後，將結束與天使6年賓主關係，成為自由球員。儘管他下個球季只能打擊，但他今年繳出44轟，是年度最有價值球員（MVP）大熱門，預料將掀起搶人大戰，各隊拿出天價合約爭相網羅。

大谷是在8月24日診斷出手肘韌帶撕裂傷，宣告本季不再上場投球，隨後又因右腹斜肌受傷而無法以打者身分出賽，球季提前結束。

天使本季無緣季後賽，含今天客場出戰光芒剩下12場例行賽，10月1日主場對運動家是天使本季最後一戰，也可能是大谷身穿天使球衣的最後一場比賽。

天使 大谷翔平 洛杉磯

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