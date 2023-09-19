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MLB／勸大都會別搶大谷 紐約資深記者：不然會成東岸天使

聯合新聞網／ 即時報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

大谷翔平確定缺席今年剩餘賽事，他明年將效力哪隊仍是熱門話題，外界看好他能成為史上最高薪球員。紐媒《SNY》認為豪門大都會隊會加入搶人大戰，但《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）不希望大都會爭取大谷。

《SNY》認為大都會需補強中心打線，今年自由市場只有大谷翔平和小熊隊強打貝林傑（Cody Bellinger）符合需求。儘管大谷將接受TJ手術，但以費城人隊哈波（Bryce Harper）為例，他去年11月動TJ手術，5月初就重返大聯盟，因此大谷明年以打者身分上場沒問題。

不過《紐約郵報》資深記者海曼有不同看法，他認為大都會今年交易大限前送走太多球員，應把薪資分配給多名球員，不能把錢都砸在大谷身上。海曼表示，「如果大都會簽下大谷，而無法簽下其他球星，他們就會變成『東岸天使隊』。」

海曼點出大都會休賽季有4個目標要完成，首先是補齊2名先發投手，人選有教士隊史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、遊騎兵隊蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、費城人隊諾拉（Aaron Nola）與羅倫佐（Michael Lorenzen）。

第2個目標是簽下頂級牛棚，例如教士終結者海德（Josh Hader）；第3要簽下一名強打者，小熊隊貝林傑比藍鳥隊查普曼（Matt Chapman）更適合。海曼最後強調要續約當家重砲阿隆索（Pete Alonso），他認為阿隆索有領導能力，又能每年轟出40發以上全壘打，除了他也只有大谷能做到。

大都會 費城 大谷翔平

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