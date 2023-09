MLB／都留八字鬍 洋基投手、捕手長太像 兒子認錯老爸

洋基 隊投手洛登(Carlos Rodon)、捕手威爾斯(Austin Wells)有多像?洋基教頭布恩(Aaron Boone)堅持一點都不像,倒是洛登的兒子真的分不出來,對著威爾斯以童音喊著「daddy」。

近期一段可愛的影片在網路上引起討論,由洛登的太太艾許莉所拍攝,當時電視上正播著威爾斯的受訪影片,兒子比著電視頻喊「daddy」,讓艾許莉哭笑不得,儘管說了「那不是你爸」、「那只是一個留著鬍子,長得喊你爸有點像的人」,兒子仍堅持:「媽咪你看,是把拔!」

布恩也被問到此事,他並未看過影片,但只覺得一點都不難認,「我不會搞混啊!因為就我來看,威爾斯更像失散的強納斯兄弟(Jonas brother)。」

當地媒體NJ.com直接在報導中表達不解,「強納斯兄弟?威爾斯明明看起來更像洛登。」布恩堅持自己的想法,「威爾斯是強納斯兄弟,而洛登就是洛登,我從來沒有弄錯過。」

艾許莉的影片下方有許多留言同樣表達分不出來兩人,甚至認為兩人根本是瑪莉歐、路易吉兄弟的現實版。

