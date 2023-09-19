MLB／金鶯鹹魚翻生 睽違7年闖季後賽

藤浪晉太郎轉戰金鶯之後直接變成人生勝利組。（美聯社）

大聯盟再確定兩張季後賽 門票歸屬，遊騎兵以2：9輸給守護者隊後，正在交手中的金鶯、光芒隊同步晉級，金鶯揮別當美聯東區砲灰的日子，相隔7年重返季後賽，日籍投手藤浪晉太郎也在旅美第一年就嘗到香檳浴的滋味。

This is the first step. pic.twitter.com/h1ZNUfg4Oq — Baltimore Orioles (@Orioles) 2023年9月17日

來源：X平台

金鶯前一次季後賽已是2016年，近6季有4次分區墊底、2次倒數第2，苦心重建迎來開花結果。金鶯久未闖蕩季後賽，賽前面對晉級季後賽魔術數字M1的關頭，有自己贏球、靠遊騎兵輸球兩套劇本，總教練海德（Brandon Hyde）甚至還先召集兩位資深選手吉布森（Kyle Gibson）和麥肯（James McCann）開會，得出結論是如果金鶯贏球就舉辦晉級派對。

雙方以3：3逼進延長賽，11局穆林斯（Cedric Mullins）的高飛犧牲打送回分數，終結這場比賽，金鶯以5：4贏球，可以開香檳慶祝了。

總教練海德說：「他們為自己贏得慶祝的資格，但現在只是第一步，希望我們之後還有更多慶祝活動。」他也感性提到，「兩年前，我們還是輸了110場的球隊，現在打進季後賽了，這是巨大里程碑。」

藤浪今年加盟運動家隊展開旅美生涯，季中轉戰金鶯，跟著搭上季後賽列車，難掩興奮，「我不知會有慶祝，所以有點意外，之前在日本 未有這種場面，所以真的很興奮。」