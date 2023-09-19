MLB／巨人搶大谷翔平？ 媒體：爭取楚奧特更好

媒體建議巨人不要出手爭取大谷翔平（左），而是搶楚奧特（右）。（路透資料照片）

天使 隊大谷翔平 確定今年球季報銷，季後將成為自由球員，去年爭奪賈吉（Aaron Judge）失敗的巨人隊可能會出手搶人。不過「運動畫刊」卻建議，巨人要把目標放在「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。

巨人去年休賽季鎖定賈吉和柯瑞 亞（Carlos Correa）兩名頂級自由球員，賈吉最終續留洋基隊，巨人擔心柯瑞亞身體狀況，後來也未簽約。

大谷翔平今年將成為自由球員，「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）近日更爆料天使有意交易楚奧特。對此「運動畫刊」建議，巨人不該搶大谷翔平，爭取楚奧特會更好，「1992年簽下邦茲以後，他們一直無法得到超級球星，現在有絕佳的機會。」

楚奧特2012年起就是一線球星，拿過3次MVP、9座銀棒獎，入選11屆明星賽，生涯榮譽無數備外界譽為「現代神獸」。他2019年以10年3.63億美元提前續約，加上原本2年約，2031年才到期，擁有不可交易條款。

此外，大谷翔平確定本季提前收工，但在休息室裡開啟他的「第三刀」，鏡頭捕捉到他在休息室內指導隊友打擊的畫面，天使教頭尼文（Phil Nevin）不意外，更說就算只是大谷穿襪子的畫面，都是年輕選手學習的範本。

大谷連續兩天都現身場邊觀戰，穿著天使帽T、臉上掛滿笑容，鏡頭捕捉到他指導奈托（Zach Neto）打擊動作，一邊比畫揮擊動作、一邊講解，而奈托重複著他的示範，邊聽邊點頭；還有調皮的一幕，大谷經過工作人員身邊時，拿起手中的水瓶往對方的頭盔敲了一下。

賽後被問到大谷指導隊友，尼文表示，自己投入在比賽中，其實沒有太注意，「但他以前就常常給予隊友建議，不管是比賽時、練打時或賽後，他就是那樣的隊友，我想之後會看到更多這樣的畫面。」

尼文進一步提到，教練能教導的有限，年輕球員有時能從隊友身上學到更多，尤其是資深選手，「即便只是大谷穿襪子，年輕球員也會去看，注意他的話語、他的行動，他們會想和最棒的選手看齊。」