MLB／50歲終於辦引退儀式 柯隆回到大都會告別選手生涯

50歲的柯隆終於正式宣布退休了，他17日返回大都會隊花旗球場參與引退儀式。（美聯社）

50歲的柯隆（Bartolo Colon），終於正式宣布退休 了，他17日返回大都會 隊花旗球場參與引退儀式，征戰大聯盟21年、11個球季，他選擇以大都會一份子的身分告別選手生涯。

柯隆前一場大聯盟出賽已是2018年，但這段時間從未放棄復出，時不時就有他力拚重返大聯盟的新聞傳出，終於在年過50之後舉辦了引退儀式。

柯隆的生涯起步在待了6年的印地安人隊（現名守護者隊），他表示家人更希望自己是在克里夫蘭引退，他也很感激印地安人給了自己開啟職業生涯的機會，「但這裡（紐約）的球迷給我最大的接納與支持，這裡是我感覺舒服自在的地方。」

柯隆綽號「大性感（Big Sexy）」，17日也在記者會上還原，這個綽號是因在大都會時的隊友辛德賈德（Noah Syndergaard）而來，「我一開始心想，這是在說我胖吧！但辛德賈德說『不是喔！這是好的稱呼喔！』這個綽號就從此跟著我，而我後來也滿喜歡的。」

柯隆大聯盟生涯還以大都會一員留下一項罕見紀錄，2016年5月7日面對教士隊薛爾茲（James Shields）開轟，以42歲349天締造大聯盟史上最高齡生涯首轟紀錄，胖嘟嘟的他，花了30.6秒繞完4個壘包。

柯隆笑說：「我記得很清楚的是，當我開始繞壘時，那些壘包感覺離我越來越遠。」