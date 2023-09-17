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MLB／大谷改當教練教隊友打擊 教頭說他連穿襪都是範本

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平本季因傷不會再上場，但仍在場邊觀賽、指導隊友。(路透)
大谷翔平本季因傷不會再上場，但仍在場邊觀賽、指導隊友。(路透)

天使隊「二刀流」大谷翔平確定投手、打者身分都已在本季提前收工，但在休息室裡開啟他的「第三刀」，鏡頭捕捉到他在休息室內指導隊友打擊的畫面，天使教頭尼文（Phil Nevin）不意外，更說就算只是大谷穿襪子的畫面，都是年輕選手學習的範本。

大谷連續兩天都現身場邊觀戰，穿著天使帽T、臉上掛滿笑容，鏡頭捕捉到他指導奈托（Zach Neto）打擊動作，一邊比畫揮擊動作、一邊講解，而奈托重複著他的示範，邊聽邊點頭；還有調皮的一幕，大谷經過工作人員身邊時，拿起手中的水瓶往對方的頭盔敲了一下，似乎不皮一下會癢。

賽後被問到大谷指導隊友，尼文表示，自己投入在比賽中，其實沒有太注意，「但他以前就常常給予隊友建議，不管是比賽時、練打時或賽後，他就是那樣的隊友，我想之後會看到更多這樣的畫面。」

尼文進一步提到，教練能教導的有限，年輕球員有時能從隊友身上學到更多，尤其是資深選手，「即便只是大谷穿襪子，年輕球員也會去看，注意他的話語、他的行動，他們會想和最棒的選手看齊。」

天使 大谷翔平

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