我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

MLB／大谷翔平本季提前關機 誇張數據仍破1+1紀錄

記者蘇志畬／即時報導
天使隊日籍二刀流球星大谷翔平因受傷，本季確定不會再上場比賽。但他16日仍出現在球場邊觀賽。(Getty Images)
天使隊日籍二刀流球星大谷翔平因受傷，本季確定不會再上場比賽。但他16日仍出現在球場邊觀賽。(Getty Images)

天使隊日籍二刀流球星大谷翔平確定提前關機，即使如此，他還是能寫下1項新紀錄、1紀錄待改寫，135場出賽就集滿10.0 WAR（勝場貢獻值）的數據，大谷是史上第一人，也有機會成為提前關機最多場的MVP。

大谷翔平因右腹斜肌已經休息11場，天使球團今天賽前更宣布，大谷翔平因傷處仍有發炎，加上要專心處理手肘尺側副韌帶撕裂，今年不會再出賽。

大谷翔平今年出賽數停在135場，而根據ESPN數據指出，大谷翔平即使缺席球季最後一個月，但今年只打135場就累積10.0 WAR，是大聯盟史上最少場數達到WAR 10以上的球季。

大谷翔平的WAR目前仍是全大聯盟第一，第二名是道奇隊貝茲（Mookie Betts）的8.2，第三名是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）的7.5，兩人都是國聯球員，美聯第二名是遊騎兵席格（Corey Seager）的6.9。

依照目前大谷累積的44轟、打擊率3成04、10勝5敗、防禦率3.14、167次三振來看，仍有機會奪得美聯MVP，即使自右腹斜肌受傷後11場未出賽，加上天使剩下14場比賽也都不會上場。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，過去只有2位球員曾在賽季尾聲缺席超過10場比賽還能拿下MVP或塞揚獎，就是2019年MVP楚奧特（Mike Trout）的19場、1976年塞揚獎巴默（Jim Palmer）的11場，大谷則是缺席25場。

大谷翔平 天使 勇士

上一則

MLB／大谷進傷兵名單 將動手術恐休養一年

下一則

MLB／大谷翔平將是首位日籍全壘打王 明年再拚松井175轟

延伸閱讀

MLB／大谷翔平本季確定報銷 今年例行賽將不再出賽

MLB／大谷翔平本季確定報銷 今年例行賽將不再出賽
MLB／大谷連缺賽11場、置物櫃清空代表什麼？天使不回應

MLB／大谷連缺賽11場、置物櫃清空代表什麼？天使不回應
MLB／大谷翔平連9場缺席4年來首度 16日才上可能性更高

MLB／大谷翔平連9場缺席4年來首度 16日才上可能性更高
MLB／大谷翔平連休7場何時回歸？教頭說：realistic

MLB／大谷翔平連休7場何時回歸？教頭說：realistic

熱門新聞

歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39

籃球／44歲退休選手1分鐘內投進33顆三分球 創世界紀錄

2023-09-09 07:57
加拿大亞歷山大(2號)進攻。 （取材自FIBA官網）

男籃世界盃／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

2023-09-10 07:07
詹姆斯(左)、杜蘭特(右)。 (歐新社)

NBA／「每場都能贏40分」亞瑞納斯排出現役最強美國隊

2023-09-12 08:27
中國國足終場以0比1踢輸敘利亞。(Getty Images)

中國國足踢輸敘利亞 中國球迷反為對手歡呼叫好

2023-09-13 10:43
國際網球公正調查組織表示，羅馬尼亞好手哈蕾普因兩次禁藥違規，遭禁賽4年。（美聯社）

網球／2屆大滿貫球后遭禁賽4年 哈蕾普職業生涯恐結束

2023-09-13 02:30

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由