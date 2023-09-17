MLB／大谷翔平本季提前關機 誇張數據仍破1+1紀錄

天使隊日籍二刀流球星大谷翔平因受傷，本季確定不會再上場比賽。但他16日仍出現在球場邊觀賽。(Getty Images)

天使 隊日籍二刀流球星大谷翔平 確定提前關機，即使如此，他還是能寫下1項新紀錄、1紀錄待改寫，135場出賽就集滿10.0 WAR（勝場貢獻值）的數據，大谷是史上第一人，也有機會成為提前關機最多場的MVP。

大谷翔平因右腹斜肌已經休息11場，天使球團今天賽前更宣布，大谷翔平因傷處仍有發炎，加上要專心處理手肘尺側副韌帶撕裂，今年不會再出賽。

大谷翔平今年出賽數停在135場，而根據ESPN數據指出，大谷翔平即使缺席球季最後一個月，但今年只打135場就累積10.0 WAR，是大聯盟史上最少場數達到WAR 10以上的球季。

大谷翔平的WAR目前仍是全大聯盟第一，第二名是道奇隊貝茲（Mookie Betts）的8.2，第三名是勇士 隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）的7.5，兩人都是國聯球員，美聯第二名是遊騎兵席格（Corey Seager）的6.9。

依照目前大谷累積的44轟、打擊率3成04、10勝5敗、防禦率3.14、167次三振來看，仍有機會奪得美聯MVP，即使自右腹斜肌受傷後11場未出賽，加上天使剩下14場比賽也都不會上場。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，過去只有2位球員曾在賽季尾聲缺席超過10場比賽還能拿下MVP或塞揚獎，就是2019年MVP楚奧特（Mike Trout）的19場、1976年塞揚獎巴默（Jim Palmer）的11場，大谷則是缺席25場。