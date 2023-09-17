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MLB／被百哩強襲球擊中頭 洋基投手抱頭倒地 嚇壞全場

記者蘇志畬／綜合報導
洋基投手米西維茲被強襲球擊中頭部。（路透）
洋基投手米西維茲被強襲球擊中頭部。（路透）

洋基隊15日以7：5擊敗海盜隊，然而比賽中出現恐怖場景，後援投手米西維茲（Anthony Misiewicz）被100.6哩（約161.9公里）的強襲球打中頭部流血，當場倒地，隨後送醫檢查。

影音來源：YouTube

意外發生在6局下，米西維茲上場接替柯爾（Gerrit Cole）投球，2出局、一二壘有人時面對裴智桓，結果被對方敲出投手方向強襲球，不偏不倚打中米西維茲的頭部，球彈飛到右外野才落地，可見力道之強，而這也形成1分打點的安打。

米西維茲第一時間躺倒在地，隨後自己跪了起來，防護員也趕緊衝上前查看，人在右外野的「法官」賈吉（Aaron Judge）也跟著回傳球一起回來察看，敲出強襲球的裴智桓更是一臉沮喪，好在米西維茲能夠自行站起身子，坐著球場車離開。

米西維茲離開前朝著洋基隊休息區比著大拇指，要隊友安心，洋基球團表示，米西維茲已經送往匹茲堡當地醫院，進行進一步的詳細檢查。

米西維茲此戰雖然留下0.2局失3分的成績，一度導致球隊落後，但後續洋基沒再掉分，更靠著9局上的4分大局逆轉比數。

洋基

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