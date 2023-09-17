MLB／大谷進傷兵名單 將動手術恐休養一年

有報導指，大谷翔平被天使放進傷兵名單，將缺席本季剩餘賽事。 （Getty Images）

大谷翔平 因手肘韌帶撕裂傷連續缺賽11場，15日更傳賽後已見置物櫃清空。據美媒「The Athletic」、「FOX Sports」報導，大谷翔平確定被天使 放進傷兵名單，將缺席本季剩餘賽事；雅虎 體育最新消息則指出，天使總經理米納西安（Perry Minasian）在最新聲明宣布，大谷已經接受右側核磁共振檢查，接下來將接受右手肘手術。

大谷前一場出賽已是9月4日，接下來因右側腹斜肌緊繃一路缺陣，天使遲未宣布他的動態，總教練尼文（Phil Nevin）三番兩次「明天可能會上」，至15日已是缺賽第11場。天使15日在主場以2：11輸給老虎隊賽後，當地記者進入球員休息室，注意到大谷的置物櫃清空，許多個人物品都已不在，還有一個打包好的包包。

大谷將在球季後成為自由球員，若本季不再出賽，很可能已經打完在天使的最後一戰。

大谷本季年薪3000萬美元，打者翔平今年135場出賽，擊出44支全壘打、95分打點，OPS達到1.066；投手大谷在132局中取得3.14的防禦率，送出167次三振。由於前半季投打表現優異，美聯MVP被視為他的囊中物。儘管不確定是否能在下賽季投球，他仍有望簽下大聯盟史上最豐厚的合約之一。

大谷經紀人Nez Balelo在本月初受訪時曾表示，大谷接受手術是不可避免的事情，如果接受韌帶重建手術（Tommy John手術），恢復時間至少需要一年，若採修復手術而非重建手術的話，修復期可縮短9至10個月。