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MLB／大谷翔平本季確定報銷 今年例行賽將不再出賽

中央社／洛杉磯16日綜合外電報導
MLB日本「投打二刀流」巨星大谷翔平因肌肉受傷，將缺席今年例行賽的剩餘賽程。(美聯社)
MLB日本「投打二刀流」巨星大谷翔平因肌肉受傷，將缺席今年例行賽的剩餘賽程。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天證實，日本「投打二刀流」巨星大谷翔平肌肉受傷，將缺席今年例行賽的剩餘賽程。

綜合法新社與路透報導，天使在聲明中表示，大谷因右腹斜肌受傷，已被列入10天傷兵名單。

天使今年已離季後賽十分遙遠，大谷在本賽季結束後將成為自由球員，這次受傷代表他可能已經結束作為天使隊球員的最後一場比賽。

自9月3日以來，大谷就因右腹斜肌受傷而未出賽，而他肘部韌帶出現撕裂傷之後，從8月23日起就沒有上場投球。

現年29歲的大谷雖參加了賽前練習，仍錯過15日對底特律老虎的比賽。

近幾週來，大谷的未來一直籠罩在不確定性中。

這位日籍王牌球員預計將在球季結束後掀起一場激烈爭奪戰，許多球隊將爭取與他簽約。

然而，肘部傷勢已使大谷的自由球員身分變得複雜，他可能需要接受第2次韌帶置換手術，而進行這類手術幾乎將讓他錯過2024年球季的大部分賽事。

大谷被譽為是繼傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）以來最好的二刀流球員，他今年賽季表現出色，擊出44支全壘打，自責分為3.14，並在132局中投出167次三振。

天使 大谷翔平 肌肉

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