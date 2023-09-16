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MLB／賈吉走出低潮 滿貫砲撕紅襪

體育新聞組／綜合報導
賈吉在基襪大戰轟出滿貫砲。（美聯社）
賈吉在基襪大戰轟出滿貫砲。（美聯社）

「基襪大戰」13日因雨延賽，14日又形成雙重賽。紅襪首戰以5：0完封洋基，但第2戰洋基靠著賈吉（Aaron Judge）滿貫砲和8、9兩局長打發威，終場以8：5擊敗紅襪，系列賽取得3：1戰績，兩隊再度並列美聯東區墊底。

來源：X平台

首戰紅襪先發投手豪克（Tanner Houck）主投6局飆7K無失分，聯手牛棚惠特洛克（Garrett Whitlock）和馬丁（Chris Martin）完封洋基。

第2場紅襪先取得2分領先，但2局上賈吉轟出滿貫砲，洋基單局灌進5分扭轉戰局。紅襪7局下把比分追平，但8局上洋基勒梅休（DJ LeMahieu）敲出帶有1分打點的二壘安打，9局培拉薩（Oswald Peraza）再補上兩分砲，終場以8：5贏球。

這是洋基本季首度贏下基襪大戰，4次系列賽洋基只拿到4勝；紅襪贏9場還2度橫掃。賈吉這發全壘打是本季第32支，也是生涯第6發滿貫砲，事實上賈吉近期陷入25支2低潮，他賽後表示，「我剛算了一下，過去幾天有好幾球能飛出去，但最後沒有。」

這場比賽後，洋基和紅襪戰績都是74勝73敗，持續在美聯東區並列墊底，落後外卡第3名7.5場勝差，闖進季後賽機率相當低。

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