我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

MLB／光芒爭美聯龍頭 陽春砲獵金鶯

體育新聞組／綜合報導
靠著萊利的致勝陽春砲，光芒險勝金鶯。（Getty Images）
靠著萊利的致勝陽春砲，光芒險勝金鶯。（Getty Images）

金鶯和光芒隊14日再度上演美聯巔峰對決，光芒靠著萊利（Luke Raley）7局上的致勝陽春砲，以4：3險勝金鶯，兩隊勝差縮小到1場。

來源：X平台

光芒今年季初打出驚人戰績，但後續因先發輪值傷勢，戰績被金鶯超車。不過光芒始終緊咬差距，金鶯近期意外連輸紅雀隊2場，讓光芒出現爭龍頭機會。此役金鶯先在2局下靠歐赫恩（Ryan O'Hearn）夯陽春砲先馳得點。光芒3局上展開反撲，靠著3支短程安打加上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的三壘安打，取得3：1領先。

金鶯新人韓德森（Gunnar Henderson）4局上轟出陽春砲，5局上金鶯無人出局攻占滿壘，結果只靠弗瑞茲爾（Adam Frazier）的滾地球進帳1分，形成3：3平手。

7局下光芒萊利轟出超前陽春砲，隨後牛棚順利守成，系列賽開門紅。賽後金鶯戰績91勝55敗；光芒91勝57敗，勝差只剩1場。事實上光芒擺脫8月低潮的關鍵就在牛棚，加上此戰已連續34局未有自責分，教頭凱許（Kevin Cash）賽後就透露，「過去10天我們花很多時間討論這次系列賽計畫，明白保持牛棚戰力的重要性。」

上一則

MLB／賈吉走出低潮 滿貫砲撕紅襪

下一則

北韓選手赴杭州亞運 2018年來首度參加綜合賽事

延伸閱讀

MLB／勇士連6年分區封王 再創大聯盟最強紀錄

MLB／勇士連6年分區封王 再創大聯盟最強紀錄
MLB／最新塞揚排行榜…美聯柯爾一枝獨秀 國聯大亂鬥

MLB／最新塞揚排行榜…美聯柯爾一枝獨秀 國聯大亂鬥
MLB／獵金鶯終結10連敗 韋恩萊特生涯200勝差1步

MLB／獵金鶯終結10連敗 韋恩萊特生涯200勝差1步
MLB／太空人兩大王牌都輸墊底運動家 美聯西區續大亂鬥

MLB／太空人兩大王牌都輸墊底運動家 美聯西區續大亂鬥

熱門新聞

歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39

籃球／44歲退休選手1分鐘內投進33顆三分球 創世界紀錄

2023-09-09 07:57
加拿大亞歷山大(2號)進攻。 （取材自FIBA官網）

男籃世界盃／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

2023-09-10 07:07
詹姆斯(左)、杜蘭特(右)。 (歐新社)

NBA／「每場都能贏40分」亞瑞納斯排出現役最強美國隊

2023-09-12 08:27
中國國足終場以0比1踢輸敘利亞。(Getty Images)

中國國足踢輸敘利亞 中國球迷反為對手歡呼叫好

2023-09-13 10:43
國際網球公正調查組織表示，羅馬尼亞好手哈蕾普因兩次禁藥違規，遭禁賽4年。（美聯社）

網球／2屆大滿貫球后遭禁賽4年 哈蕾普職業生涯恐結束

2023-09-13 02:30

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？