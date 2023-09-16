MLB／與洋基並列墊底 紅襪總管被炒魷魚

紅襪宣布開除總管布隆（Chaim Bloom），他自2019年上任以來，紅襪2度美東墊底，去年休賽季進行陣容調整後，戰績仍未起色，目前以74勝73敗與洋基 並列墊底。

布隆上任後重建紅襪農場，目前卡薩斯（Triston Casas）、杜南（Jarren Duran）、貝約（Brayan Bello）及阿布雷尤（Wilyer Abreu）等年輕好手都在大聯盟做出貢獻。對此紅襪CEO甘迺迪（Sam Kennedy）給予肯定，但他強調紅襪的目標是世界大賽 冠軍，「在大聯盟贏球是優先事項，顯然過去2季我們沒有做到。」

布隆去年休賽季操盤令外界摸不著頭緒，放掉效力10季的明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）及強投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）；補進吉田正尚、透納（Justin Turner）、簡森（Kenley Jansen）及馬丁（Chris Martin）都有點溢價，其中吉田正尚的合約大到連本人都嚇一跳。

紅襪在交易大限前落後外卡第3僅1.5場，但布隆沒有發動交易補強，隨後天使 等隊讓渡球員也未出手，如今距離外卡第3已多達7場，在美聯東區也只能和洋基爭奪墊底。甘迺迪表示柯拉（Alex Cora）預計明年繼續執教，布隆留下的空缺由3位助理總經理共同暫代。