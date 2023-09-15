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棒球／女子世界盃 台灣隊擊退波多黎各 奪下3連勝

中央社／台北15日電
世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽持續在日本展開，台灣隊15日比賽首局就灌進6分，奠定勝基，終場以12比6擊退波多黎各、開心拿下3連勝。（中央社／WBSC世界棒壘球總會提供）
世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽持續在日本展開，台灣隊15日比賽首局就灌進6分，奠定勝基，終場以12比6擊退波多黎各、開心拿下3連勝。（中央社／WBSC世界棒壘球總會提供）

世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽，台灣隊今天對上波多黎各隊，在首局就灌進6分大局，其中楊佳蕙敲出清壘3打點三壘安打，終場台灣以12比6擊退波多黎各，奪下3連勝。

世界盃女棒小組預賽分A、B組舉行，台灣分在B組與古巴、法國、日本、波多黎各、委內瑞拉同組，比賽在日本廣島舉行，採單循環賽制，前2名球隊晉級2024年世界盃決賽，1席外卡資格由國際排名決定。台灣隊在13日以9比1擊敗古巴隊，昨天再以10比2擊敗委內瑞拉隊。

台灣今天與波多黎各交手，雖然1局上被攻下1分，不過1局下攻下大局，謝鈺瀅敲出安打後，靠著隊友推進、暴投到三壘，接著陳曉梅擊出的球造成對方失誤，追平比分，黃巧芸、林珈羽再敲安打攻下超前分，之後滿壘時楊佳蕙敲出清壘三壘安打，帶有3分打點，邱羿璇再敲1打點安打，取得6比1領先。

之後雙方都陸續有攻勢得分，不過台灣隊一路保持領先，終場就以12比6擊敗波多黎各隊，奪下3連勝，為目前唯一3勝0敗的球隊，晉級機會大。此戰台灣隊陣中的李詩芸、黃巧芸、林珈羽、楊佳蕙、邱羿璇都有雙安表現，其中楊佳蕙包辦4打點、2得分。

台灣隊先發投手陳郁霈投4.1局，被敲10支安打，投2次四壞球保送、2次三振，失掉6分，最終奪下勝投。

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