MLB／勇士連6年分區封王 再創大聯盟最強紀錄

勇士隊萊里先轟出2分砲取得領先。（Getty Images）

美職勇士 隊13日以4：1擊敗費城 人隊，直接將魔術數字從M2歸零，連續6季登上國聯東區王座，成為本季第一支分區封王球隊，96勝50敗的戰績是大聯盟最佳，團隊282轟更是遙遙領先，也是本季勇士最大強項。

勇士本場比賽贏球就是靠全壘打，1局上萊里（Austin Riley）先轟出2分砲取得領先，3局上再敲出高飛犧牲打添分，4局上皮拉（Kevin Pillar）的二壘打進帳第4分。

勇士先發投手史泰德（Spencer Strider）雖然1局下遇到亂流，投了36球才搞定，但僅失1分，接下來一路投完7局就只掉這1分，被敲4支安打，另有9次三振、2次四壞保送，收下本季第17勝。

勇士拿下隊史第23座分區王座，將自己保有的大聯盟分區封王最多次紀錄繼續往上堆疊，第二名是洋基與道奇 隊的20次，另外這也是隊史第二快封王紀錄，與1995年9月13日封王並列，最快是2002年的9月9日。

另一場比賽，美聯龍頭金鶯以0：1慘遭紅雀隊完封，日籍火球男藤浪晉太郎9局上登板，主投1局無失分，防禦率下降到6.96。

金鶯推派14勝投手吉布森（Kyle Gibson）先發，他4局上被帕拉修斯（Richie Palacios）轟出陽春砲，主投6.2局就只失這1分，沒想到仍吞敗。

藤浪9局上登板，只用8球就抓到3個出局數，包含1次三振，最快球速達到99.8哩，賽後防禦率為6.96，防禦率6字頭大聯盟生涯首見。