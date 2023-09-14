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MLB／最新塞揚排行榜…美聯柯爾一枝獨秀 國聯大亂鬥

體育新聞組／綜合報導
洋基柯爾有望得到個人生涯首座塞揚獎。（Getty Images）
洋基柯爾有望得到個人生涯首座塞揚獎。（Getty Images）

大聯盟例行賽進入尾聲，各大獎項競爭仍十分激烈，大聯盟官網公布最新一期塞揚獎專家投票排行榜，美聯第一仍是洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）；國聯則是小熊左投史提爾（Justin Steele）首度竄升至首位。

官網邀39位專家投票選出塞揚獎人選，美聯毫無懸念，洋基柯爾拿下38張第1名選票，只差1張就拿到全部選票，也是連3次票選排第一。柯爾曾在2019年和2021年塞揚最終票選第2名，他本季已主投187局，防禦率2.79，每局被上壘率（WHIP）1.03，目前都排美聯第一，有機會拿到個人生涯首座塞揚。

美聯第二是水手卡斯提歐（Luis Castillo），第三是藍鳥高斯曼（Kevin Gausman），第四是雙城葛雷（Sonny Gray），第五是太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）。

國聯則呈現大亂鬥局面，小熊隊史提爾在今年五次票選中首次竄升到第一，靠著近三場先發狂飆26K，只失1分的表現拉抬分數，他拿到14張第一名選票，本季主投159局送出159K，防禦率2.49（大聯盟第一）、WHIP1.13。

國聯其他塞揚競爭者近況不佳，排第2的是教士左投史奈爾（Blake Snell），他獲得10張第1名選票，本季主投161局送出209K，防禦率2.52，WHIP1.25，被打擊率0.192（大聯盟最佳），不過92次保送也是全聯盟最多。

響尾蛇王牌賈倫（Zac Gallen）則是首次跌落首位，拿到9張第一名選票排第三，他主投187.2局送出195K，防禦率3.31，WHIP1.08。第四名是勇士「三振王」史泰德（Spencer Strider），第五是費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）。

值得一提的是兩名日籍投手包含大都會千賀滉大，及本季提前關機的大谷翔平都有獲得選票支持。

小熊左投史提爾首度竄升至首位。（Getty Images）
小熊左投史提爾首度竄升至首位。（Getty Images）

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