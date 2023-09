MLB／歐森雙響達陣50轟本季第一人 大谷養傷期8場炸6轟

大聯盟全壘打王、勇士 隊歐森(Matt Olson)加速擴大與大谷翔平 的差距,11日單場雙響砲,成為本季第一位50轟選手,目前領先大谷已達6轟。

勇士11日在雙重賽面對費城 人隊,兩軍各取1勝,午場由勇士打到延長10局以10:8贏球,晚場則是費城人7:5扳回一城;歐森在晚場開砲,第3局敲三分砲、第6局敲陽春砲,站上單季50轟。

SECOND HOMER TONIGHT AND 50th THIS YEAR FOR MATT OLSON! pic.twitter.com/aPj0tk1bmI