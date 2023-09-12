MLB／歐森雙響達陣50轟本季第一人 大谷養傷期8場炸6轟

勇士隊歐森今天單場雙響砲，成為本季第一位50轟選手。（美聯社）

大聯盟全壘打王、勇士 隊歐森（Matt Olson）加速擴大與大谷翔平 的差距，11日單場雙響砲，成為本季第一位50轟選手，目前領先大谷已達6轟。

勇士11日在雙重賽面對費城 人隊，兩軍各取1勝，午場由勇士打到延長10局以10：8贏球，晚場則是費城人7：5扳回一城；歐森在晚場開砲，第3局敲三分砲、第6局敲陽春砲，站上單季50轟。

SECOND HOMER TONIGHT AND 50th THIS YEAR FOR MATT OLSON! pic.twitter.com/aPj0tk1bmI — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 12, 2023

這是歐森生涯第21場、本季第8場單場2轟以上的比賽，距離2005年瓊斯（Andruw Jones）的51轟隊史紀錄只差一步，而勇士本季還有18場比賽要打，歐森寫隊史新猷指日可待。

大谷目前44轟，前一次敲全壘打已是8月24日，連10場未開轟，且從9月5日起就因右側腹斜肌緊繃未出賽，而歐森從9月5日起的8場比賽共敲6轟，加速擴大在榜上的領先地位。