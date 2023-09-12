我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

MLB／歐森雙響達陣50轟本季第一人 大谷養傷期8場炸6轟

記者陳宛晶／即時報導
勇士隊歐森今天單場雙響砲，成為本季第一位50轟選手。（美聯社）
勇士隊歐森今天單場雙響砲，成為本季第一位50轟選手。（美聯社）

大聯盟全壘打王、勇士隊歐森（Matt Olson）加速擴大與大谷翔平的差距，11日單場雙響砲，成為本季第一位50轟選手，目前領先大谷已達6轟。

勇士11日在雙重賽面對費城人隊，兩軍各取1勝，午場由勇士打到延長10局以10：8贏球，晚場則是費城人7：5扳回一城；歐森在晚場開砲，第3局敲三分砲、第6局敲陽春砲，站上單季50轟。

這是歐森生涯第21場、本季第8場單場2轟以上的比賽，距離2005年瓊斯（Andruw Jones）的51轟隊史紀錄只差一步，而勇士本季還有18場比賽要打，歐森寫隊史新猷指日可待。

大谷目前44轟，前一次敲全壘打已是8月24日，連10場未開轟，且從9月5日起就因右側腹斜肌緊繃未出賽，而歐森從9月5日起的8場比賽共敲6轟，加速擴大在榜上的領先地位。

勇士 費城 大谷翔平

上一則

NBA／詹皇組團救美國隊 傳招柯瑞、KD等巨星打巴黎奧運

下一則

場邊人語／鋼人主場 空留愁悵

延伸閱讀

MLB／勇士歐森敲出第48號全壘打 大谷還停在44轟

MLB／勇士歐森敲出第48號全壘打 大谷還停在44轟
MLB／勇士歐森第48轟出爐 大谷44轟在美聯大幅領先

MLB／勇士歐森第48轟出爐 大谷44轟在美聯大幅領先
MLB／阿隆索只差大谷1轟了 前田健太本季第4勝終於到手

MLB／阿隆索只差大谷1轟了 前田健太本季第4勝終於到手
MLB／國聯3重砲爭全壘打王 美聯大谷穩啦

MLB／國聯3重砲爭全壘打王 美聯大谷穩啦

熱門新聞

籃球／44歲退休選手1分鐘內投進33顆三分球 創世界紀錄

2023-09-09 07:57
立陶宛擊敗美國後，下一場慘敗塞爾維亞。(歐新社)

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

2023-09-06 22:29
世界盃男籃奪冠呼聲極高的美國隊（圖）儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。(Getty Images)

男籃世界盃／輸球卻因禍得福？美國8強戰義大利有望輕鬆過關

2023-09-04 05:35
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

2023-09-05 09:00
中國隊在與菲律賓的比賽後。（新華社）

男籃世界盃／中國隊潰敗無緣奧運 中媒嘆：急功近利致一代不如一代

2023-09-04 04:15
加拿大亞歷山大(2號)進攻。 （取材自FIBA官網）

男籃世界盃／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

2023-09-10 07:07

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬