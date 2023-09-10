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MLB／洋基「火星人」手痛還能3轟 確診韌帶撕裂要開刀

記者陳宛晶／即時報導
洋基隊「火星人」多明奎茲。（Getty Images）
洋基隊「火星人」多明奎茲。（Getty Images）

洋基隊今天傳出壞消息，超級新人、「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）右肘尺側副韌帶撕裂傷，必須進行手術，預估復健期10個月，而他近期竟是在手肘不適的情況下開轟連連。

多明奎茲在9月2日升上大聯盟，出賽8場，31打數敲出8安打、4轟，貢獻7分打點，昨天被移出先發名單引起好奇，今天帶來受傷的壞消息。

「這確實是令人震驚的消息。」多明奎茲表示，「這是我沒有預期到的結果，現在事情已經發生了，也只能往前看。」總教練布恩（Aaron Boone）也大受衝擊，但他說多明奎茲還年輕，這次受傷只會是他長遠、傑出生涯的一段小插曲。

布恩試著釐清多明奎茲受傷的時間軸，他在9月4日賽前感覺有點不對勁，但自認還是能打，也在該役開轟；1天休兵日後，他說感覺已經好多了，他在7日第一次向球隊防護員回報不適，而那天又打了一支全壘打，他是從那天起開始接受治療，9日再度開砲，但不舒服的感覺愈來愈劇烈，最終在昨天休兵。

多明奎茲表示，目前的計畫是動刀，想辦法儘早歸隊；他的2023年球季確定因傷勢畫下句點，這一刀開下去，預計要到2024年下半季才能回歸。

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