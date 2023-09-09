MLB／勇士歐森第48轟出爐 大谷44轟在美聯大幅領先

勇士隊歐森9日轟出本季個人第48支全壘打。(美聯社)

勇士 隊明星一壘手歐森（Matt Olson）最近全壘打大爆發，今天對海盜隊7局下轟出中右外野方向陽春砲，本季第48轟出爐，穩居大聯盟全壘打王，打點118分也遙遙領先。

勇士打完前6局3：7落後，歐森7局下面對海盜24歲菜鳥右投莫金斯基（Carmen Mlodzinski），逮中83英里滑球，轟出439英尺陽春砲，攻下全隊第4分，不過未能改變球隊輸球命運，海盜終場8：4獲勝。

歐森8月14日對大都會 隊締造本季第43轟，接下來陷入本季最長全壘打荒，連續18場未有全壘打，一度被天使隊大谷翔平以44轟超前。

歐森直到9月4日對道奇隊之戰，終於再度開轟，也從這場比賽開始，連續4戰出現全壘打，今天再轟莫金斯基已是近6戰第5轟，生涯首次單季50轟紀錄已經近在眼前。

國聯全壘打前3傑今天全部開砲，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）對雙城隊、費城 人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）對馬林魚隊分別轟出陽春砲、3分砲，3人差距不變。

大聯盟目前只有4人超過40轟，依序是歐森48、大谷44、阿隆索43、史瓦柏42；白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）8月31日對金鶯隊出現本季第35轟，美聯排名第2，接下來5場比賽掛零，落後大谷達9轟。