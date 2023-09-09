MLB／MVP排行榜…美聯大谷全票第1 國聯2強相爭

大谷翔平是美聯MVP最大熱門。（Getty Images）

大聯盟賽季剩不到1個月，官網公布最新一期MVP榜，天使 隊大谷翔平 仍是美聯最大熱門；國聯部分勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）和道奇隊貝茲（Mookie Betts）仍不分上下。

官網邀請54名專家投票 選出MVP人選，美聯部分，大谷翔平拿滿54張第一名選票。儘管他因右手肘韌帶撕裂，本季無法再投球，但今年已取得許多成就，44轟和攻擊指數（OPS）1.066都是美聯第1。投球成績則是10勝5敗、167次三振、防禦率3.14。

天使隊8日出戰守護者隊，大谷翔平連4場在先發打線中缺席，總教練尼文（Phil Nevin）表示，大谷已經相當接近可以出賽，預計最快9日回到先發打線。

第2名是遊騎兵隊席格（Corey Seager），他本季打出生涯年，累積28轟、84分打點，打擊率0.339、OPS1.049。不過遊騎兵近期陷入低潮，不只讓出分區龍頭，且外卡只排第4。

第3名則是下半季大爆發的水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez），他先前沒拿到任何前5名投票，如今累積27轟36盜，且有望贏得金手套，因此被納進MVP討論。