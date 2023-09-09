MLB／不滿外野手太胖？太空人教頭超怒：我還買布丁給他

太空人隊外野手麥考米克（右）體重問題最近成為話題。(Getty Images)

太空人 隊外野手麥考米克（Chas McCormick）的體重問題，近期躍上新聞版面，媒體指出總教練貝克（Dusty Baker）疑因體重問題對他頗有微詞，導致先發場次不如其他主力野手，貝克對此相當不滿，今天長篇抱怨道：「如果我對他的體重有意見，就不會一周買一次香蕉布丁給他。」

這篇引起話題的報導來自The Athletic網站，文中提到麥考米克的整體攻擊指數排名隊上第3，僅次於亞土維（Jose Altuve）和艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），但包括今天在內，太空人打了142場比賽，他只先發了91場，而原因可能出在他的體重，4位隊內人士指出，麥考米克的體重問題已成為貝克常掛在嘴邊的話題。

文中也提到，本周被問到是否介意麥考米克的體重問題時，貝克回應：「沒有，為什麼這麼問？」他說，只要沒有影響選手表現，這就不會是問題。

麥考米克的官方登錄體重為208磅（約94公斤），他承認本季的實際體重確實比這更重，目前約220磅（約100公斤），但他強調自己是變壯、變得更健康，他也透露，貝克或任何團隊成員從未為體重問題直接找過自己。

這篇報導上線後，貝克顯然相當不解，今天賽前受訪時提到此事，「說我不喜歡麥考米克，我真的不懂這是從何而來，這根本在搞事。」他進一步批評，「如果有人要攻擊我，那就針對我，不要利用我的選手。」

貝克表示，麥考米克曾因傷缺陣20天左右，加上每周為選手安排的輪休，他的出賽時間並不算少，「至於他的體重問題，如果我對他的體重有意見，我就不會一周帶一次香蕉布丁給他，你們可以問他，我總是去This Is It餐廳幫他帶香蕉布丁。」