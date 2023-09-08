MLB／國聯3重砲爭全壘打王 美聯大谷穩啦

大谷翔平打壞廣告看板，大都會用螢幕幽默求償。（Getty Images）

勇士 隊王牌投手史泰德（Spencer Strider）6日在主場表現失常，對紅雀隊先發2.2局失6分吞敗，無法成為大聯盟本季首位17勝投手，不過明星一壘手歐森（Matt Olson）本季第46轟出爐，領先暫時休兵的大谷翔平 2轟，仍居大聯盟全壘打王。

大聯盟本季4名打者超過40轟，大谷44轟穩居美聯榜首；白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）目前35轟在美聯排名第2，落後大谷達9支，例行賽只剩最後22場，想要追上的難度很高。

國聯方面，歐森最近3戰連續出現全壘打，居大聯盟榜首；大都會 隊阿隆索（Pete Alonso）全壘打為42支；國聯去年全壘打王、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）6日從教士隊先發投手瓦卡（Michael Wacha）的手中開轟，本季第41轟出爐。

此外，天使隊8月27日作客大都會主場，大谷翔平將球擊向右外野標竿附近，最終打在牆上的LED螢幕，贊助商畫面當場有一格變全黑。大都會球團馬上展現幽默，在大螢幕顯示「我們會寄帳單給你，翔平」。

大谷打中的贊助商是啤酒品牌「Coors Light」，他們後來在社群貼出一張左上角有黑色圖案的啤酒罐照片，並寫道「我們從棒球界最好的球員得到一款新設計」。