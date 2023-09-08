我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

MLB／國聯3重砲爭全壘打王 美聯大谷穩啦

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平打壞廣告看板，大都會用螢幕幽默求償。（Getty Images）
大谷翔平打壞廣告看板，大都會用螢幕幽默求償。（Getty Images）

勇士隊王牌投手史泰德（Spencer Strider）6日在主場表現失常，對紅雀隊先發2.2局失6分吞敗，無法成為大聯盟本季首位17勝投手，不過明星一壘手歐森（Matt Olson）本季第46轟出爐，領先暫時休兵的大谷翔平2轟，仍居大聯盟全壘打王。

大聯盟本季4名打者超過40轟，大谷44轟穩居美聯榜首；白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）目前35轟在美聯排名第2，落後大谷達9支，例行賽只剩最後22場，想要追上的難度很高。

國聯方面，歐森最近3戰連續出現全壘打，居大聯盟榜首；大都會隊阿隆索（Pete Alonso）全壘打為42支；國聯去年全壘打王、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）6日從教士隊先發投手瓦卡（Michael Wacha）的手中開轟，本季第41轟出爐。

此外，天使隊8月27日作客大都會主場，大谷翔平將球擊向右外野標竿附近，最終打在牆上的LED螢幕，贊助商畫面當場有一格變全黑。大都會球團馬上展現幽默，在大螢幕顯示「我們會寄帳單給你，翔平」。

大谷打中的贊助商是啤酒品牌「Coors Light」，他們後來在社群貼出一張左上角有黑色圖案的啤酒罐照片，並寫道「我們從棒球界最好的球員得到一款新設計」。

沒想到廠商真的推出該樣式紀念商品，每瓶17美元，只有瓶子不含啤酒，每人限購1罐，只賣1周。

Coors Light啤酒推出特別款式。（取材自X平台）
Coors Light啤酒推出特別款式。（取材自X平台）

大都會 大谷翔平 勇士

上一則

男籃世界盃／德國、塞爾維亞 搶下奧運門票

下一則

MLB／200勝強投對決 韋蘭德力壓薛則

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連三場被按在板凳 教頭：他很想上場

MLB／大谷翔平連三場被按在板凳 教頭：他很想上場
MLB／大谷怪力打壞LED廣告 啤酒商幽默推紀念商品

MLB／大谷怪力打壞LED廣告 啤酒商幽默推紀念商品
MLB／大谷腹肌發炎不列傷兵 教頭：逃過一劫

MLB／大谷腹肌發炎不列傷兵 教頭：逃過一劫
MLB／天使教頭不准大谷翔平上場 連團體照也缺席有原因

MLB／天使教頭不准大谷翔平上場 連團體照也缺席有原因

熱門新聞

立陶宛隊卡里尼亞斯卡斯（左二）在比賽中與美國隊里夫斯（左三）噴垃圾話。(歐新社)

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

2023-09-03 23:15
世界盃男籃奪冠呼聲極高的美國隊（圖）儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。(Getty Images)

男籃世界盃／輸球卻因禍得福？美國8強戰義大利有望輕鬆過關

2023-09-04 05:35
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

2023-09-01 10:55
立陶宛擊敗美國後，下一場慘敗塞爾維亞。(歐新社)

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

2023-09-06 22:29
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

2023-09-05 09:00
中國隊在與菲律賓的比賽後。（新華社）

男籃世界盃／中國隊潰敗無緣奧運 中媒嘆：急功近利致一代不如一代

2023-09-04 04:15

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果