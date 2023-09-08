我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

MLB／200勝強投對決 韋蘭德力壓薛則

記者藍宗標／綜合報導
太空人隊40歲老將韋蘭德先發7局失2分，拿下本季第11勝。（Getty Images）
太空人隊40歲老將韋蘭德先發7局失2分，拿下本季第11勝。（Getty Images）

兩位3屆塞揚獎強投生涯首次對決，太空人隊40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）先發7局失兩分，遊騎兵隊薛則（Max Scherzer）只投3局狂失7分，太空人終場12：3獲勝，完成3連戰橫掃，穩住美聯西區龍頭。

這場超重量級戲碼未上演先轟動，是2015年洋基隊沙巴西亞（CC Sabathia）、藍鳥隊柏利（Mark Buehrle）交手後，大聯盟再次出現200勝投手先發對決，不料薛則表現失常，創下本季先發單場失分最多紀錄。

薛則投完3局已用掉60球，被揮出6支安打有3支全壘打，成為致命傷，包括首局艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）兩分砲、2局上布蘭特利（Michael Brantley）陽春砲、3局上阿布瑞尤（Jose Abreu）滿貫砲，追平本季最短局數。

薛則近4戰吞下2敗，今天遭太空人3轟重創，失7分都是自責分，戰績掉到12勝6敗，防禦率也從3.55升至3.91。

反觀韋蘭德有效壓制遊騎兵，用100球完成7局任務，被揮出4支安打，1局下被塞米恩（Marcus Semien）轟出陽春砲，失兩分只有1分自責，本季戰績11勝7敗，防禦率3.23。

大聯盟現役投手勝投榜，韋蘭德255勝是勝投王，皇家隊葛蘭基（Zack Greinke）224勝居次，薛則213勝排名第3。

太空人 皇家 洋基

上一則

MLB／國聯3重砲爭全壘打王 美聯大谷穩啦

下一則

美網／阿爾卡拉斯拚衛冕 直落三勝澤瑞夫闖4強

延伸閱讀

MLB／兩大強投合計467勝 韋蘭德、薛則將首次對決

MLB／兩大強投合計467勝 韋蘭德、薛則將首次對決
場邊人語／往日重現 沙場再見

場邊人語／往日重現 沙場再見
回鍋太空人首戰 韋蘭德7局好投淪悲情 不敵洋基

回鍋太空人首戰 韋蘭德7局好投淪悲情 不敵洋基
太空人隊再簽韋蘭德 季後賽添戰力

太空人隊再簽韋蘭德 季後賽添戰力

熱門新聞

立陶宛隊卡里尼亞斯卡斯（左二）在比賽中與美國隊里夫斯（左三）噴垃圾話。(歐新社)

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

2023-09-03 23:15
世界盃男籃奪冠呼聲極高的美國隊（圖）儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。(Getty Images)

男籃世界盃／輸球卻因禍得福？美國8強戰義大利有望輕鬆過關

2023-09-04 05:35
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

2023-09-01 10:55
立陶宛擊敗美國後，下一場慘敗塞爾維亞。(歐新社)

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

2023-09-06 22:29
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

2023-09-05 09:00
中國隊在與菲律賓的比賽後。（新華社）

男籃世界盃／中國隊潰敗無緣奧運 中媒嘆：急功近利致一代不如一代

2023-09-04 04:15

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果