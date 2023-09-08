MLB／200勝強投對決 韋蘭德力壓薛則

太空人隊40歲老將韋蘭德先發7局失2分，拿下本季第11勝。（Getty Images）

兩位3屆塞揚獎強投生涯首次對決，太空人 隊40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）先發7局失兩分，遊騎兵隊薛則（Max Scherzer）只投3局狂失7分，太空人終場12：3獲勝，完成3連戰橫掃，穩住美聯西區龍頭。

這場超重量級戲碼未上演先轟動，是2015年洋基 隊沙巴西亞（CC Sabathia）、藍鳥隊柏利（Mark Buehrle）交手後，大聯盟再次出現200勝投手先發對決，不料薛則表現失常，創下本季先發單場失分最多紀錄。

薛則投完3局已用掉60球，被揮出6支安打有3支全壘打，成為致命傷，包括首局艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）兩分砲、2局上布蘭特利（Michael Brantley）陽春砲、3局上阿布瑞尤（Jose Abreu）滿貫砲，追平本季最短局數。

薛則近4戰吞下2敗，今天遭太空人3轟重創，失7分都是自責分，戰績掉到12勝6敗，防禦率也從3.55升至3.91。

反觀韋蘭德有效壓制遊騎兵，用100球完成7局任務，被揮出4支安打，1局下被塞米恩（Marcus Semien）轟出陽春砲，失兩分只有1分自責，本季戰績11勝7敗，防禦率3.23。

大聯盟現役投手勝投榜，韋蘭德255勝是勝投王，皇家 隊葛蘭基（Zack Greinke）224勝居次，薛則213勝排名第3。