MLB／大谷怪力打壞LED廣告 啤酒商幽默推紀念商品

大谷翔平 日前將大都會 隊主場LED廣告看板打壞,贊助商嗅到商機,藉機推出相關商品,不僅吸引球迷搶購,也形成熱門話題。

天使隊8月27日作客大都會主場,大谷翔平將球擊向右外野標竿附近,最終打在牆上的LED螢幕,贊助商畫面當場有一格變全黑。大都會球團馬上展現幽默,在大螢幕顯示「我們會寄帳單給你,翔平」。

大谷翔平打中的贊助商是美國啤酒品牌「Coors Light」,他們後來在社群貼出一張左上角有黑色圖案的啤酒罐照片,並寫道「我們從棒球界最好的球員得到一款新設計」。

沒想到這家啤酒商近日真的公布該樣式紀念商品,據官網顯示每瓶要價17美元,只有瓶子不含啤酒,每人限購1罐,只賣1周。

You asked for it and now it’s here. Get a piece of Coors Light baseball history with a commemorative replica of the can inspired by one of the world’s biggest baseball superstars. Available now at https://t.co/p06oDaUZDi pic.twitter.com/QM0uwyq5wC