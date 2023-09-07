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MLB／大谷怪力打壞LED廣告 啤酒商幽默推紀念商品

聯合新聞網／即時報導
大谷翔平打壞廣告看板，大都會用螢幕幽默求償。（Getty Images）
大谷翔平打壞廣告看板，大都會用螢幕幽默求償。（Getty Images）

大谷翔平日前將大都會隊主場LED廣告看板打壞，贊助商嗅到商機，藉機推出相關商品，不僅吸引球迷搶購，也形成熱門話題。

天使隊8月27日作客大都會主場，大谷翔平將球擊向右外野標竿附近，最終打在牆上的LED螢幕，贊助商畫面當場有一格變全黑。大都會球團馬上展現幽默，在大螢幕顯示「我們會寄帳單給你，翔平」。

大谷翔平打中的贊助商是美國啤酒品牌「Coors Light」，他們後來在社群貼出一張左上角有黑色圖案的啤酒罐照片，並寫道「我們從棒球界最好的球員得到一款新設計」。

沒想到這家啤酒商近日真的公布該樣式紀念商品，據官網顯示每瓶要價17美元，只有瓶子不含啤酒，每人限購1罐，只賣1周。

大都會 大谷翔平 MLB

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