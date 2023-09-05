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MLB／傳大谷將「關機」動TJ手術 經紀人：尚在評估

體育新聞組／綜合報導
大谷可能宣布本季「關機」，進行TJ手術。（Getty Images）
大谷可能宣布本季「關機」，進行TJ手術。（Getty Images）

大谷翔平帶著手肘撕裂傷繼續以打者身分出賽，外界還在屏息等待他的下一步，「今日美國」報導，他可能在10天內宣布本季提前結束，進廠開TJ韌帶置換手術，但他的經紀人巴列羅（Nez Balelo）4日表示，雖然治療無可避免，但大谷熱愛投球，等他的肘傷復原後，絕對會重返投手丘、繼續二刀流。

大谷在8月24日的投球登板後診斷出傷情，至今已超過10天，他持續以打者身分出賽，也始終不曾受訪，巴列羅的訪談為外界納悶已久的問題解開疑惑。

「今日美國」報導指出，據熟識大谷的人透露，大谷可能在10天內宣布本季「關機」，進行TJ手術，這個時間點將讓他明年全季無法投球，但以打者出賽不成問題。

文中也討論到大谷下一份合約價碼是否受到傷勢影響，目前各隊在評估他，會更單純將他視為一位頂尖打者，若能在2025年回歸投手丘算是賺到，若各隊出價總額在5億美元以下，天使可能跟進。

但巴列羅表示，大谷在2018年動TJ韌帶置換手術的位置，目前韌帶還是完好無損，這次受傷的部位是其他位置，而他認為這是好消息。

巴列羅指出，大谷仍會繼續擔任打者出賽，「他的手肘無可避免必須接受治療，但會是什麼治療，TJ手術或非手術治療，現在還在評估。」

此外，大谷翔平3日跑出本季第20盜，生涯第二度完成40轟、20盜賽季，成為史上第8人，紀錄之日再度看天使輸球，這場比賽又以6：10輸給運動家隊，3連戰遭到大聯盟戰績最爛的球隊橫掃，應證沒有最爛、只有更爛。

大谷可能宣布本季「關機」，進行TJ手術。（美聯社）
大谷可能宣布本季「關機」，進行TJ手術。（美聯社）

大谷翔平 天使

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