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MLB／媒體曝大谷翔平10天內「關機」 可能躲不過二動TJ

記者陳宛晶／即時報導
媒體報導，大谷翔平可能在10天內宣布本季提前結束，進廠開TJ韌帶置換手術。（路透）
媒體報導，大谷翔平可能在10天內宣布本季提前結束，進廠開TJ韌帶置換手術。（路透）

大谷翔平帶著手肘撕裂傷繼續以打者身分出賽，外界還在屏息等待他的下一步，今日美國報導，他可能在10天內宣布本季提前結束，進廠開TJ韌帶置換手術。

大谷在8月24日的投球登板後診斷出傷情，至今已超過10天，他持續以打者身分出賽，也始終不曾受訪；總管梅納西（Perry Minasian）則是數次強調，會讓他繼續打到他親口說不打了為止。

今日美國報導指出，據熟識大谷的人透露，大谷可能在10天內宣布本季「關機」，進行TJ手術，這個時間點將讓他明年全季無法投球，但以打者出賽不成問題。

天使3日結束與運動家隊的客場3連戰，接下來回到主場分別對戰金鶯3場、守護者4場，報導中認為這波主場7連戰可能是大谷本季的最後出賽。

文中也討論到大谷下一份合約價碼是否受到傷勢影響，目前各隊在評估他，會更單純將他視為一位頂尖打者，若能在2025年回歸投手丘算是賺到，若各隊出價總額在5億美元以下，天使可能跟進，但若超過5億美元，道奇、巨人、教士、水手等隊會更有機會，而道奇又是長年強權，被預期獲得大谷青睞的可能性最高。

道奇 天使 大谷翔平

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