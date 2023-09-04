我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

MLB／阿西亞、亞古納都開轟 勇士率先90勝

記者藍宗標／綜合報導
勇士隊阿西亞10局敲出3分砲，成為致勝一擊。(Getty Images)
勇士隊阿西亞10局敲出3分砲，成為致勝一擊。(Getty Images)

勇士隊氣勢無法擋，2日打到延長10局上，阿西亞（Orlando Arcia）轟出3分砲，本季第17轟也是致命一擊，以4：2擊敗道奇隊，成為本季首支奪下90勝的球隊。

道奇5月作客亞特蘭大，3連戰搶下兩勝，這次在洛杉磯主場毫無優勢，輸掉4連戰前3戰，嘗到對戰4連敗。

勇士開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）日前達成大聯盟史上首次單季30轟、60盜紀錄，接下來兩戰連續開轟，2日3局上面對道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan），在3壞球後逮中94英里速球，形成中外野方向454英尺陽春砲，本季第32轟出爐。

影音來源：YouTube

這一轟擊球初速達121.2英里，是大聯盟本季最強勁速度，也是2015年官方測速以來，擊球初速第3快的全壘打、擊球初速第6快的一球。

道奇3局下追平比數後，雙方一路僵持到9局結束都未得分，延長10局上，阿西亞砲轟道奇第6任投手維西亞（Alex Vesia），幫助勇士取得6連勝、近10戰第9勝。

勇士戰績90勝45敗，在國聯東區領先排名第2的費城人隊達16場勝差；道奇吞下3連敗，目前83勝52敗仍是國聯第二好，分區領先巨人、響尾蛇隊13.5場勝差。

道奇 勇士 費城

上一則

NFL／哈姆林預約東山再起獎 勁敵環伺

下一則

MLB／大谷21次敬遠 創單季新高 運動家封鎖天使奏效

延伸閱讀

MLB／大谷翔平生涯第2度40轟、20盜 天使又輸球

MLB／大谷翔平生涯第2度40轟、20盜 天使又輸球
MLB／超強勇士率先90勝 亞古納、阿西亞開轟重創道奇

MLB／超強勇士率先90勝 亞古納、阿西亞開轟重創道奇
MLB／賈吉810場250轟 寫史上最速紀錄

MLB／賈吉810場250轟 寫史上最速紀錄
MLB／亞古納30轟60盜 大聯盟史上第1人

MLB／亞古納30轟60盜 大聯盟史上第1人

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)

美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

2023-08-29 00:00
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

2023-09-01 10:55
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇表示備受矚目。（美聯社）

男籃世界盃／擊敗中國 南蘇丹16歲小將寫歷史、已獲美大學關注

2023-08-29 07:37
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。(Getty Images)

男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒

2023-08-27 21:21
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美