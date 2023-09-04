我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

MLB／大谷21次敬遠 創單季新高 運動家封鎖天使奏效

記者陳宛晶／綜合報導
面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊2日再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。 （Getty Images）
面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊2日再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。 （Getty Images）

面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊2日再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。

影音來源：YouTube

大谷此役擔任先發第2棒、指定打擊，2打數沒有安打，靠3次保送上壘，本季已經累計21次敬遠（故意四壞球），超越2021年的20次，寫下生涯單季新高。

運動家先在第5局一出局、二壘有人時故意保送大谷，下一棒朱力（Brandon Drury）打向三壘方向形成雙殺，天使挑戰維持原判。

天使9局的最後反攻以保送開局，連續兩個出局數換進壘，輪到大谷棒次，運動家再次不給打，朱力這回打向中外野的飛球遭到接殺，比賽就以1分之差落幕。

天使證明沒有最爛、只有更爛，連面對戰績墊底的運動家，都輸掉系列賽，球迷湧入留言：「看不到希望的球隊」、「打得還比去年更爛」、「得1分也想贏」、「拜託釋放『Troutani』」。

此外，老虎隊40歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera），2日打出本季最佳氣勢，對白襪隊之戰5打數4安打、攻下3分打點，領軍10：0大勝，生涯3158安獨居大聯盟史上第17名。

影音來源：YouTube

卡布雷拉2日賽前3154安和皇家隊退投名將布瑞特（George Brett）並列17，此役繳出4安鐵支，也是繼2021年9月9日對海盜隊之戰後，再次出現單場4安。

卡布雷拉生涯21年累積49次單場4安，追平漢克阿倫（Hank Aaron）並列史上第21名。

老虎隊卡布雷拉2日敲出4安猛打賞。（美聯社）
老虎隊卡布雷拉2日敲出4安猛打賞。（美聯社）

天使 皇家 大谷翔平

上一則

MLB／阿西亞、亞古納都開轟 勇士率先90勝

下一則

男籃世界盃／美國首吞敗、西班牙遭淘汰 8強出爐

延伸閱讀

MLB／大谷翔平生涯第2度40轟、20盜 天使又輸球

MLB／大谷翔平生涯第2度40轟、20盜 天使又輸球
MLB／大谷連4場敲安 8場沒轟了

MLB／大谷連4場敲安 8場沒轟了
MLB／大谷21次敬遠寫單季新高 天使爛到球迷求「釋放鱒谷」

MLB／大谷21次敬遠寫單季新高 天使爛到球迷求「釋放鱒谷」
MLB／紐約出戰 女球迷高舉「大谷，請用我的韌帶」

MLB／紐約出戰 女球迷高舉「大谷，請用我的韌帶」

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)

美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

2023-08-29 00:00
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

2023-09-01 10:55
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇表示備受矚目。（美聯社）

男籃世界盃／擊敗中國 南蘇丹16歲小將寫歷史、已獲美大學關注

2023-08-29 07:37
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。(Getty Images)

男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒

2023-08-27 21:21
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美