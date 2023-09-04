MLB／大谷21次敬遠 創單季新高 運動家封鎖天使奏效

面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊2日再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。 （Getty Images）

面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使 隊2日再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平 奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。

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大谷此役擔任先發第2棒、指定打擊，2打數沒有安打，靠3次保送上壘，本季已經累計21次敬遠（故意四壞球），超越2021年的20次，寫下生涯單季新高。

運動家先在第5局一出局、二壘有人時故意保送大谷，下一棒朱力（Brandon Drury）打向三壘方向形成雙殺，天使挑戰維持原判。

天使9局的最後反攻以保送開局，連續兩個出局數換進壘，輪到大谷棒次，運動家再次不給打，朱力這回打向中外野的飛球遭到接殺，比賽就以1分之差落幕。

天使證明沒有最爛、只有更爛，連面對戰績墊底的運動家，都輸掉系列賽，球迷湧入留言：「看不到希望的球隊」、「打得還比去年更爛」、「得1分也想贏」、「拜託釋放『Troutani』」。

此外，老虎隊40歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera），2日打出本季最佳氣勢，對白襪隊之戰5打數4安打、攻下3分打點，領軍10：0大勝，生涯3158安獨居大聯盟史上第17名。

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卡布雷拉2日賽前3154安和皇家 隊退投名將布瑞特（George Brett）並列17，此役繳出4安鐵支，也是繼2021年9月9日對海盜隊之戰後，再次出現單場4安。