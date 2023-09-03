MLB／大谷翔平生涯第2度40轟、20盜 天使又輸球

大谷翔平跑出本季第20盜，生涯第二度完成40轟、20盜賽季。（Getty Images）

大谷翔平 3日跑出本季第20盜，生涯第二度完成40轟、20盜賽季，成為史上第8人，紀錄之日再度看天使 輸球，3日又以6：10輸給運動家隊，3連戰遭到大聯盟戰績最爛的球隊橫掃，應證沒有最爛、只有更爛。

大谷3日3打數沒有安打、吞下2K，靠保送兩度上壘，第5局發動盜壘成功，是他的本季第20盜。

大谷曾在2021年打出46轟、26盜，本季至今已有44轟、20盜，這是大聯盟史上第34個40轟20盜賽季，加上大谷在內，共有8人是2度以上締造，紀錄保持人為「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）4度完成。

天使此役一度取得3：0領先，先發左投安德森（Tyler Anderson）第6局先挨一發兩分砲，一出局、一壘有人時換投，溫茲（Andrew Wantz）登板面對第一人次就被布朗（Seth Brown）掃出逆轉兩分砲。

天使7局上靠倫吉佛（Luis Rengifo）陽春砲追成4：4平手，7局下坎普（Tony Kemp）在滿壘時代打，這球越過投手手套、再穿過游擊手套，一路滾到中外野，中外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）發生傳球失誤，讓運動家一口氣跑回3分、攻下6分大局奠定勝基。