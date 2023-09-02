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MLB／大聯盟最強打者 官網：貝茲取代大谷

體育新聞組／綜合報導

大聯盟近日更新打者實力排行榜，榜首位置出現變動，由近況火燙的道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）取代天使隊大谷翔平，官網更將8月稱為「貝茲月」。

貝茲8月31日4打數2安打，選到1保送，進帳4分打點。整個8月出賽28場，打擊率4成55，敲出11轟、30分打點，跑回35分。貝茲本季已累積38轟98分打點，打擊率3成17，整體攻擊指數（OPS）1.033和勝利貢獻值（WAR）7.8都只落後大谷翔平。

官網指出大谷8月遭遇右手肘尺側副韌帶傷勢，導致今年無法再次投球，不過打擊成績仍相當驚人，目前還是大聯盟三壘安打（8支）、全壘打（44支）、長打率（0.664）及OPS（1.074）領先者，且有望挑戰史上第5次「50轟、20盜」賽季。

第3名至第10名依序為勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、勇士隊歐森（Matt Olson）、費城人隊哈波（Bryce Harper）、遊騎兵隊席格（Corey Seager）、皇家隊小威特（Bobby Witt Jr.）及光芒隊狄亞茲（Yandy Diaz）。

勇士 大谷翔平 道奇

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