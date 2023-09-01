MLB／哈波生涯300轟出爐 大谷連7戰熄火

大谷翔平投球局數不達標。（Getty Images）

大聯盟費城 人隊8月30日迎戰天使 隊，地主重砲哈波（Bryce Harper）8局下轟出兩分砲，生涯第300轟幫助球隊超前比數，9局上「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）出狀況，被天使隊攻下3分送出江山，終場以8：10落敗，費城人終止5連勝。

Bryce Harper had Philly rocking after his 300th career homer! 🤩 pic.twitter.com/xicnYsFWJv — MLB (@MLB) 2023年8月30日

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在這個系列戰中，大谷翔平 連2戰有打點，本季已貢獻95分打點，有望生涯第2度達成「Quintuple 100」（投打5數據皆滿百）偉業。

大谷雖右手肘受傷，但本季有132局投球、167次三振、150安打及101得分達標，天使隊目前還有28場例行賽，打點應該也能順利達標。

值得一提的是，天使今年已打134場比賽，因為大谷只投132局，不再符合規定投球局數，先前防禦率3.14（第5）、被打擊率0.184（第1）及每局被上壘率1.06（第5），都被移出投手成績排行榜。

本場比賽，哈波4打數1安打，被三振、保送各1次，8局下第1球就出棒，把85哩曲球轟上全壘打牆，本季第15轟出爐，也是費城人8月第59轟，不但締造隊史單月最多轟，也是國聯球隊8月最多轟紀錄。

大谷翔平4打數1安打、被保送1次，攻下1分打點，也吞下兩次三振，對費城人3連戰13打數5安打、攻下3分打點，本季打擊率3成07。