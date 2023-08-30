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MLB／費城人吉祥物素描示愛 大谷翔平歪頭不領情

記者蘇志畬／即時報導
費納寶連續兩天「騷擾」大谷翔平。 (Getty Images)
費納寶連續兩天「騷擾」大谷翔平。 (Getty Images)

費城人隊主場對戰天使隊的3連戰，日籍好手大谷翔平是球迷關注焦點，就連費城人隊吉祥物費納寶（Phillie Phanatic）也示愛，賽前特地花時間畫出大谷翔平的肖像，只不過看到成品的大谷歪頭聳肩回應，似乎不太滿意。

大谷翔平29日擔任指定打擊，賽前在場邊輕鬆揮棒熱身，只見費納寶拿著紙筆在大谷身邊徘徊，從不同角度觀察這位超級球星，要畫下大谷的模樣。

最終費納寶翻開素描簿給大谷看成品，跟素描相比更接近火柴人的畫法，下面還附註了一行字寫著「大谷翔平，愛你的費納寶」，大谷看到成品歪頭聳肩，表情不置可否。

這是費納寶連續兩天「騷擾」大谷翔平，昨天賽前也特別騎著自己的球場專用車邀請大谷共乘，只不過沒獲得答應，但這兩天都成功逗樂大谷。

大谷翔平 費城 天使

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