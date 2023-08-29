MLB／天使釋出6球員形同放棄季後賽 美媒：無法想像

季中交易才換到的吉歐利托被天使放入讓渡名單。（路透）

天使 隊今天一口氣將6名球員放進讓渡名單，其中還包含4位季中交易過來補強的即戰力，形同放棄競爭季後賽 ，也包含省下豪華稅的可能性。

根據ESPN報導，天使隊將吉歐利托（Lucas Giolito）、葛里奇克（Randal Grichuk）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、萊昂（Dominic Leone）、摩爾（Matt Moore）、瑞佛洛（Hunter Renfroe）放入讓渡名單中，前4人都是今年季中才交易來的球員。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，天使隊基本上就是放棄這6名球員，由於美國時間9月1日前，這些球員若被放入名單，仍可參加季後賽，增加其他球隊承接合約的意願，負責剩餘賽季的薪水。

若這6人的合約全數被承接，天使隊將可省下約700萬美元的薪資，就能夠將團隊薪資壓在2.33億美元美元的奢侈稅稅線之下，帕森更指出，這也讓未來若大谷翔平 成為自由球員後，天使隊可獲得第二輪選秀籤，而非第四輪。

然而天使隊在季中耗費大量農場新秀才交易來多位球員補強，宣告要競爭季後賽，卻在此時宣告釋出，帕森也直言，這是無法想像的事情，令球界感到震撼。

然而天使隊在交易大限後7勝17敗的戰績是全大聯盟最差，大谷翔平也因右手肘尺副韌帶撕裂，本季無法投球，楚奧特（Mike Trout）在復出第一場後就回到傷兵名單，種種跡象都距離季後賽越來越遠。