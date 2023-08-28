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MLB／紐約出戰 女球迷高舉「大谷，請用我的韌帶」

記者陳宛晶／綜合報導
女球迷高舉「大谷翔平，請用我的韌帶」標語。(取材自X平台)
女球迷高舉「大谷翔平，請用我的韌帶」標語。(取材自X平台)

不能投球的大谷翔平，在打擊區、壘間繼續逞威，26日3打數敲出2安打都是長打，保送讓他「僅」上一壘時，還接連闖二壘、三壘，自己創造長打效果，天使隊終場以5：3擊敗大都會隊，在紐約的3連戰先取前2勝。

此戰場邊有女球迷高舉「大谷翔平，請用我的韌帶」標語，吸引媒體注意，而負傷的大谷擔任先發第2棒、指定打擊出賽，首打席掃出二壘打，朱力（Brandon Drury）補上安打將他送回本壘，天使首局就有分數進帳。

天使第2局的攻勢從莫尼亞克（Mickey Moniak）的陽春砲展開，接續還有二壘打、一壘打的串聯，大谷翔平掃向右外野深處在邊線附近落地，他一路連繞三個壘包，跑出一支三壘打、貢獻1分打點，天使單局進帳4分，取得5：0領先。

大谷第4局再獲保送，先盗上二壘，雖被傳球打在腹部上，他繼續闖三壘成功，本季第18、19盗相繼出爐，第7局則是打向中外野方向的飛球遭到接殺。

大谷是大聯盟近26年來首位單場有二壘打、三壘打、保送及雙盜的選手；此外，大谷本季累積8支三壘打，與皇家隊游擊手威特（Bobby Witt）並列排頭，目前在全壘打、三壘打榜上都稱王。

紐約郵報專欄作家海曼（Jon Heyman）寫了一封公開信給大谷，強力推薦在紐約市打球的好處，甚至預言他可成為史上首位合法的單季70轟球員。

海曼在紐郵官網發布這封公開信，他期待這位日籍巨星未來考慮大都會或洋基，取得偉大成就；他認為，沒有什麼地方比在紐約成為棒球明星更好，營銷、商業資金的最大潛力也在這裡，基特（Derek Jeter）就是例子，大谷未來可能會成為棒界第一個億萬富翁。

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