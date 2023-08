MLB／紐約出戰 女球迷高舉「大谷，請用我的韌帶」

不能投球的大谷翔平 ,在打擊區、壘間繼續逞威,26日3打數敲出2安打都是長打,保送讓他「僅」上一壘時,還接連闖二壘、三壘,自己創造長打效果,天使 隊終場以5:3擊敗大都會 隊,在紐約的3連戰先取前2勝。

此戰場邊有女球迷高舉「大谷翔平,請用我的韌帶」標語,吸引媒體注意,而負傷的大谷擔任先發第2棒、指定打擊出賽,首打席掃出二壘打,朱力(Brandon Drury)補上安打將他送回本壘,天使首局就有分數進帳。

天使第2局的攻勢從莫尼亞克(Mickey Moniak)的陽春砲展開,接續還有二壘打、一壘打的串聯,大谷翔平掃向右外野深處在邊線附近落地,他一路連繞三個壘包,跑出一支三壘打、貢獻1分打點,天使單局進帳4分,取得5:0領先。

大谷第4局再獲保送,先盗上二壘,雖被傳球打在腹部上,他繼續闖三壘成功,本季第18、19盗相繼出爐,第7局則是打向中外野方向的飛球遭到接殺。

大谷是大聯盟近26年來首位單場有二壘打、三壘打、保送及雙盜的選手;此外,大谷本季累積8支三壘打,與皇家隊游擊手威特(Bobby Witt)並列排頭,目前在全壘打、三壘打榜上都稱王。

紐約郵報專欄作家海曼(Jon Heyman)寫了一封公開信給大谷,強力推薦在紐約市打球的好處,甚至預言他可成為史上首位合法的單季70轟球員。

海曼在紐郵官網發布這封公開信,他期待這位日籍巨星未來考慮大都會或洋基,取得偉大成就;他認為,沒有什麼地方比在紐約成為棒球明星更好,營銷、商業資金的最大潛力也在這裡,基特(Derek Jeter)就是例子,大谷未來可能會成為棒界第一個億萬富翁。

