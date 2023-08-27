MLB／老虎前8局遭完封 9局再見轟逆轉太空人

新秀梅杜斯再見三分砲，助隊以4：1戲劇性逆轉太空人。（路透）

棒球常有不可思議的事情發生，老虎25日在自家主場迎戰太空人 ，直到8局下敲出安打，差點被貼上被無安打比賽的標籤，不過在9下2出局後連3棒敲安追平比數，最後更靠著新秀梅杜斯(Parker Meadows)再見三分砲，助隊以4：1戲劇性逆轉太空人。

太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）2日才對守護者隊投出無安打比賽，奪下本季第9勝，此役再度繳出準無安打比賽數據，先發7局無失分，投出6K、7BB，成為自2015年薛則（Max Scherzer）後，再度有球員能單季投出2場7局以上的無安打比賽。

瓦德茲在前7局完全封鎖老虎打線，不過8局下太空人換上第2任投手阿布雷尤（Bryan Abreu），不過被代打的卡本特（Kerry Carpenter）敲安，沒能完成接力無安打比賽。

9局上，太空人以1：0暫時領先，太空人普雷斯利（Ryan Pressly）負責比賽關門，前面連續送出兩次三振後，卡布雷拉（Miguel Cabrera）、麥克金斯特利（Zach McKinstry）在極度劣勢下連續敲安，下一棒貝茲（Javier Baez）相中普雷斯利的滑球，一棒將比數追平，後續新秀梅杜斯再敲出3分砲，生涯首轟即是再見全壘打，幫助球隊轉太空人。