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MLB／身體早亮紅燈…球評痛批天使：罔顧大谷健康

體育新聞組／綜合報導
「FOX Sports」分析師B.韋蘭德痛批天使根本罔顧大谷翔平的健康。（美聯社）
「FOX Sports」分析師B.韋蘭德痛批天使根本罔顧大谷翔平的健康。（美聯社）

天使隊球星大谷翔平23日雙重賽首戰只投1.1局就退場，第2場以指定打擊續戰，不料賽後診斷結果竟是右手肘尺側副韌帶撕裂，本季確定不會再登板投球，不過根據最新消息，大谷仍會以打者身分打滿剩餘的賽季。身為大谷頭號鐵粉的「FOX Sports」分析師B.韋蘭德（Ben Verlander），氣得撰文痛批天使根本罔顧大谷翔平的健康。

大谷23日首戰擔任先發第2棒和投手，並在1局下就轟出一發兩分砲，幫助球隊率先破蛋，再次坐上大聯盟全壘打王的寶座。不過大谷在2局上投球時，向場邊教練示意自己不能再投下去，總教練尼文（Phil Nevin）賽後僅表示是手臂疲勞，第二場大谷續打，5打數僅敲出1安打。

雙重賽後，大谷經核磁共振檢查，確定為右手肘尺側副韌帶撕裂，目前仍不確定大谷是否會進行手術，不過總管米納希安（Perry Minasian）表示，接下來天使與大都會三連戰，大谷仍會以指定打擊的身分上場。

過去大谷就曾負傷上場，早在2018年球季，他同樣就被診斷出尺側副韌帶的2級扭傷，不過他當時選擇施打PRP治療，並以打擊的身分出場，直到球季結束後，才動刀TJ手術。

但是分析師B.韋蘭德最後認為大谷如果認為需要接受TJ手術，就必須馬上去，「現在我根本不關心天使隊的季後賽，拯救你自己吧。也許明年你就轉隊到一支常勝軍，以後援投手的身分再次上場投球。」

B.韋蘭德近期寫了篇「大谷翔平給了天使一切，天使卻辜負了他」的專欄，文內表示自己對大谷翔平和球賽感到心碎、憤怒和沮喪，並認為大谷早在過去就有許多跡象表明大谷身體出狀況，其中包括手上長水泡和全身抽筋等問題，但天使仍繼續讓他上場，將他推到極限。

這位鐵粉更表示這一切導致了大谷二度受到尺側副韌帶撕裂傷，「結果證明，大谷的身體在過去幾個月內正在瓦解，而天使隊卻告訴大家只是疲勞而已。即使只是疲勞，為什麼在他最初有受傷狀況後的一個月，你們還要讓他固定在5、6天後就上場投球？他已經用出他身體的每一絲力量，你必須給他時間恢復。」

最後對於大谷的未來，B.韋蘭德仍樂觀看待，因為他過去已經面對過同樣的傷勢，而且他一直以來都在打破所有人對他的期望，不要去懷疑這位有史以來最偉大的棒球員。

「FOX Sports」分析師B.韋蘭德痛批天使根本罔顧大谷翔平的健康。（美聯社...
「FOX Sports」分析師B.韋蘭德痛批天使根本罔顧大谷翔平的健康。（美聯社）

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