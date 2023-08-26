MLB／傷勢嚴重 連開門都難…天才小史傳提前引退

近年傷病纏身的史特拉斯堡傳出即將退休。（美聯社）

從「天才小史」投到「天才老史」，近年傷病纏身的史特拉斯 堡（Stephen Strasburg）傳出即將退休，國民隊尚未證實消息，「華盛頓郵報 」報導國民已暫訂9月9日在主場為他舉辦引退記者會。

史特拉斯堡為2009年選秀狀元，2019年率隊拿下隊史唯一一座世界大賽 冠軍，他以系列賽兩場先發勝投拿下世界大賽MVP，季後與國民完成7年2.45億美元續約，但此後僅為國民再投31.1局，其他時間都在傷兵名單度過。

史特拉斯堡的合約要到2026年才走完，平均年薪3500萬美元，據多位消息人士透露，這份合約沒有保險，尚不清楚國民與史特拉斯堡如何針對剩餘合約達成共識。

國民尚未證實消息，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也語帶含糊，「為了他與他的家人，我現在無法發表任何意見。」

「華盛頓郵報」更指出，史特拉斯堡傷勢嚴重到不只無法投球，連日常生活都出問題。

該報導指出，史特拉斯堡面臨「嚴重神經損傷」，已影響到日常生活，例如抱女兒和用手開門。去年夏天他嘗試復出但失敗，之後進行三次復健，有時站太久，手就會麻掉，為舒緩症狀，他會側躺並按壓胸口。現在史特拉斯堡身邊的人擔心他的生活狀況，而不是棒球生涯。

本季開打前，史特拉斯堡曾再次尋求復出，但他在家鄉進行幾次牛棚訓練後，1月又感到不適，並告知球隊無法參加春訓。「華盛頓郵報」透露，除了今年4月去找隊醫，他本季沒造訪過國民主場，4月底開始停止所有運動。

史特拉斯堡2020年8月曾接受腕隧道手術，「華盛頓郵報」認為事後來看，這可能是錯誤的判斷，他當時應接受胸廓出口症候群的相關手術。