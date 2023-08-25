我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

那英又黑了…機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

記者陳宛晶／即時報導
大谷的投手角色提前關機，繼續作為第2棒、DH出戰大都會，面對日籍先發投手千賀滉大。（美聯社）
大谷的投手角色提前關機，繼續作為第2棒、DH出戰大都會，面對日籍先發投手千賀滉大。（美聯社）

大谷翔平手肘尺側副韌帶撕裂，繼續作為指定打擊出賽，靜待第二意見評估，天使隊總經理梅納西（Perry Minasian）表示，「他熱愛比賽，這正是他目前所做的。」若最終評估需要進行TJ韌帶置換手術，趕在9月初動刀，才能讓「打者翔平」有機會趕上2024年開季。

大谷的投手角色提前關機，25日繼續作為第2棒、DH出戰大都會，面對日籍先發投手千賀滉大。

「在第二意見出來之前，他會繼續出賽，就像今天一樣，他會繼續打，直到他告訴我們他不打了。」梅納西表示，大谷今年的成績絕對是特殊的一年，他對球團意義重大，「我們都很期待他能繼續待在打線裡。」

梅納西表示，「大谷非常清楚現在的狀況，但我們想不了那麼遠，我們只能擔心今天，而他熱愛比賽，這正是他現在所做的，事實是他還能繼續打、幫助我們贏球。」

天使教頭尼文（Phil Nevin）透露，大谷繼續出賽，對團隊是很大的鼓舞，即便在診斷出韌帶傷勢後，「他的臉上依然掛著笑容，依然與隊友打鬧，就和診斷出傷情前的他一樣，他只是單純熱愛比賽。」

大聯盟官網指出，若大谷最終評估需要動TJ手術，趕在9月初動刀，將讓他有機會趕上2024年開季，但「投手大谷」不僅會整季報銷，且第二度動TJ會讓復健增加更多變數，重返投手丘的難度提高。

天使 大都會 大谷翔平

上一則

傳奇摔角選手外耶特心臟病發 享年36歲 巨石強森心碎發文

延伸閱讀

MLB／大谷不能投球 身價恐暴跌 記者：不會有人花5億買一刀流

MLB／大谷不能投球 身價恐暴跌 記者：不會有人花5億買一刀流
MLB／紅人菜鳥用手狂戳大谷 理由竟是這樣

MLB／紅人菜鳥用手狂戳大谷 理由竟是這樣
MLB／專家估大谷身價掉1億 各隊搶人態勢不會改變

MLB／專家估大谷身價掉1億 各隊搶人態勢不會改變
MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
圖為英格蘭隊15日在練球。（Getty Images）

女足世界盃／冠軍賽前瞻 足球會「回家」嗎？

2023-08-19 20:57
歐尼爾。（路透）

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億元合約

2023-08-17 18:45

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案