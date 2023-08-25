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MLB／大谷不能投球 身價恐暴跌 記者：不會有人花5億買一刀流

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平右手肘受傷，本季不再登板投球。（路透）
大谷翔平右手肘受傷，本季不再登板投球。（路透）

MLB天使隊球星大谷翔平23日在雙重賽首戰登板對決紅人隊，敲出本季第44轟、獨居大聯盟全壘打王，但只投1.1局就退場，第2場以指定打擊打滿全場，不料賽後診斷結果竟是右手肘尺側副韌帶撕裂，本季確定不再投球。

對天使球迷、日本民眾來說，大谷突傳肘傷，成為本季最大震撼彈，目前未決定是否手術，球季結束後成為自由球員，勢必影響身價。

大谷23日首戰1局下轟兩分砲，再次獨居大聯盟最多轟，不過投不滿兩局退場，最快球速僅94.4哩，天使終場4：9落敗，總教練尼文（Phil Nevin）解釋是手臂疲勞；大谷短暫休息後再打第2場，5打數1安打、吞下1次三振，天使投手群再度崩盤，以3：7輸球，吞4連敗。

大谷曾在2018年動過右手肘韌帶置換手術，隔年未登板、專心當打者，今年在投手丘上繳出10勝5敗、防禦率3.14，合計132局投出167次三振，站上打擊區也有44轟、91分打點、3成04打擊率。儘管接下來投球成績無法增加，天使戰績又低迷，但根據「Fangraphs」網站計算，大谷的勝場貢獻值（fWAR）高達8.5；美聯第2名的席格（Corey Seager）fWAR只有5.0，因此大谷仍是美聯MVP最大熱門。

大谷翔平今年球季結束後將成為自由球員，原本外界看好他能拿到總值至少5億美元的的大合約，如今大谷出現右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷勢，除了本季不能投球外，「洛杉磯時報」記者迪喬瓦納（Mike DiGiovanna）更指出，新合約金額會大受影響。

迪喬瓦納指出，「如果大谷進行第2次TJ手術，將對他的自由球員身價產生巨大衝擊，無法想像有球隊願意花5億美元讓他成為一刀流球員。」迪喬瓦納也提出一項解決方案，「給大谷一份指定打擊薪水，並提供大量的投球激勵獎金。」

大谷翔平右手肘受傷，本季不再登板投球。（路透）
大谷翔平右手肘受傷，本季不再登板投球。（路透）

天使 大谷翔平 洛杉磯

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