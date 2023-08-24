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MLB／2.45億合約期內只投31.1局 史特拉斯堡傳9月引退

記者陳宛晶／即時報導
近年傷病纏身的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）傳出即將退休。（美聯社）
近年傷病纏身的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）傳出即將退休。（美聯社）

從「天才小史」投到「天才老史」，近年傷病纏身的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）傳出即將退休，國民隊尚未證實消息，「華盛頓郵報」報導國民已暫訂9月9日在主場為他舉辦引退記者會。

史特拉斯堡為2009年選秀狀元，2019年率隊拿下隊史唯一一座世界大賽冠軍，他以系列賽兩場先發勝投拿下世界大賽MVP，季後與國民完成7年2.45億美元續約，但此後僅為國民再投31.1局，其他時間都在傷兵名單度過。

史特拉斯堡前一次在大聯盟出賽已是2022年6月9日，經歷胸廓出口症候群手術後復出，只投1場又躺回傷兵名單。

他的合約要到2026年才走完，平均年薪3500萬美元，據多位消息人士透露，這份合約沒有保險，尚不清楚國民與史特拉斯堡如何針對剩餘合約達成共識。

國民尚未證實消息，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也語帶含糊，「為了他與他的家人，我現在無法發表任何意見。」

投手柯賓（Patrick Corbin）則說：「我有聽說一些事，但現在還沒正式公布。」他表示，當年來到國民的最大誘因，就是能與史特拉斯堡、薛則（Max Scherzer）一起打球，「我現在會在這裡，以及我們能有一枚冠軍戒，都是因為他。」若小史決定退休，相信對他是個不容易的決定，「我們大家都很想他，祝他未來一切好運

特拉斯 退休 世界大賽

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