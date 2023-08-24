MLB／洋基9連敗晉級難 水手8連勝爭龍頭

洋基隊手感冰冷，只靠著捕手羅特威特轟出陽春砲。（Getty Images）

大聯盟例行賽進入收官，晉級季後賽門票的爭奪也愈趨激烈。美聯東區的洋基 隊22日以1：2輸給國民隊，慘吞9連敗，創下隊史自1982年以來的最長連敗紀錄；美聯西區的水手隊近期則拉出一波8連勝，不僅站穩外卡位置，還有機會挑戰分組第一；反觀美聯西區龍頭遊騎兵最近苦吞6連敗，領先太空人 只剩0.5場勝差。

目前60勝65敗的洋基隊是美聯東區唯一勝率不到5成的球隊，在美聯外卡排名甚至還在天使隊後面，距離外卡第三名的水手隊有10場勝差。

洋基22日靠著捕手羅特威特（Ben Rortvedt）轟出陽春砲一度追平比數，但8局上，國民隊阿布姆斯（CJ Abrams）的陽春砲一擊帶走比賽。

美聯西區本季呈現三強鼎立，明星賽前戰績不佳的水手隊，在交易大限前沒太多補強，還送走終結者塞瓦德（Paul Sewald），沒想到「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）8月徹底覺醒，先前4戰狂敲17安破大聯盟紀錄，目前只落後第2的太空人0.5場勝差。

水手戰績有望繼續提升，因為結束與白襪系列賽後，接下來對手是戰績倒數前2的皇家 和運動家。

遊騎兵與水手相反，交易大限前展現企圖心，盤來2名先發強投薛則（Max Scherzer）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。薛則效力遊騎兵前3戰都繳出優質先發並奪勝，第4戰面對釀酒人主投3.2局丟3分退場，吞下敗投。蒙哥馬利轉隊後4場都是優質先發，防禦率僅1.73，但球隊只拿到2勝2敗。

目前遊騎兵72勝54敗暫居第1；太空人72勝55敗排第2；水手71勝55敗緊追在後，排名隨時可能大洗牌。