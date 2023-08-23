MLB／行走棒球百科 強打哈波還有超強記憶力

日前的場內轟讓外界發現費城人隊哈波原來有超強記憶力。（路透）

費城 人隊哈波（Bryce Harper）堪稱「行走的棒球百科全書」，對棒球相關歷史過目不忘，今年在主場敲出場內全壘打後，突然一句「感謝蒙哥馬利（David Montgomery）」令人一頭霧水，原來當年這位總裁的規劃，才有這支場內轟。

8月22日對上巨人隊的比賽，哈波在5局下將球敲到中外野深處，打到一面斜著的牆壁，反彈讓中外野手難以掌握，讓他有足夠時間一路跑回本壘。

賽後在休息室被問到那支場內轟，哈波雙手合十頭朝天說：「感謝蒙哥馬利。」這位前費城人隊總裁在20年前為了增加球賽的刺激度，刻意將外野全壘打牆設計成多邊形，而非常見的圓弧形，而蒙哥馬利已在2019年過世。

前費城人隊總經理韋德（Ed Wade）表示，球隊沒有打算改變這個設計，「那是蒙哥馬利的主意，他一直很重視細節，在球場設計上也是，一切的設計都有它的原因。」

至於哈波為何知道？他解釋：「我們幾個球員之前就很好奇牆為何長那樣？原因是什麼？後來我聽米道頓（John Middleton，費城人隊老闆）解釋，我想蒙哥馬利有這個瘋狂的點子，想看到有球員把球打到那個位置，跑出場內全壘打。」

不僅如此，哈波還記得羅林斯（Jimmy Rollins）也打過場內轟，阿特利（Chase Utley）則有2次，他的記憶沒錯，羅林斯在2004年、阿特利在2009及2011年敲出，2004年哈波才11歲，就已經記得當時看到羅林斯場內轟的場景。

哈波的記憶力就連經紀人波拉斯（Scott Boras）也很吃驚，在哈波成為自由球員後，不少球隊上門面談，哈波展現出對每一隊瞭若指掌的感覺，有球隊事後向波拉斯打聽：「他是有特別對我們做功課嗎？」波拉斯回答：「沒有，他的記憶力就是這麼誇張。」