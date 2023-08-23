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MLB／巨人菜鳥太倒楣…5天挨2支場內全壘打

記者藍宗標／綜合報導
巨人隊23歲菜鳥中外野手梅克勒也太「幸運」，登上大聯盟8天，打了7場比賽竟然碰到兩支場內全壘打。（Getty Images）
巨人隊23歲菜鳥中外野手梅克勒也太「幸運」，登上大聯盟8天，打了7場比賽竟然碰到兩支場內全壘打。（Getty Images）

巨人隊23歲菜鳥中外野手梅克勒（Wade Meckler）也太「幸運」，登上大聯盟8天，打了7場比賽竟然碰到兩支場內全壘打，球隊都付出輸球代價。

巨人21日作客費城，對費城人隊進行3連戰首戰，3名投手被揮出16支安打，包括4支全壘打，以4：10輸球，終止對戰3連勝；費城人強打哈波（Bryce Harper）5局下揮出中左外野深遠飛球，直擊全壘打牆後反彈，梅克勒追趕不及，讓哈波跑出場內全壘打，賽後對自己的防守表現覺得很懊惱。

哈波本季第10轟、生涯第295轟出爐，在主場36274名球迷前，跑出2012年登上大聯盟至今第2支場內全壘打，但對初嘗大聯盟滋味的梅克勒來說，卻是震撼教育

哈波揮出405英尺飛球，梅克勒往右移動，看著球擊中全壘打牆再彈回場內，好不容易追到球，卻連續兩次失手、撿不起來，只好看著哈波一路狂奔，為費城人跑回第5分，難掩失望之情。

梅克勒在去年選秀會第8輪被巨人挑中，職棒生涯第2季就登上大聯盟，15日對光芒隊在舊金山主場首次亮相，17日3連戰最後一戰就碰到罕見場內全壘打；當天6局上，萊利（Luke Raley）代打揮出中右外野深遠飛球，差點飛上觀眾席，結果小白球打中牆壁、反彈後偏左，不偏不倚打到較低的全壘打牆上方，然後彈回場內，梅克勒和右外野手康佛托（Michael Conforto）怎麼追都追不到，形成光芒隊史首支代打場內全壘打，巨人終場1：6落敗。

由於這一轟實在太奇特，還被形容為「動物亂竄」，光芒總教練凱許（ Kevin Cash）笑說：「看起來就像一隻老鼠跑過柵欄的頂部。」

光芒二壘手洛伊（Brandon Lowe）也說：「就像松鼠和貓在牆上亂竄。」

沒想到才短短5天，梅克勒生涯首次對戰費城人，竟然又收到哈波的「大禮」，而且4次打數掛零、吞下兩次三振，打擊率掉到1成43，心情當然不會太好。

費城 舊金山 教育

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