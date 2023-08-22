MLB／全壘打爆發沒極限 勇士單季五名25轟重砲寫隊史新猷

歐蘇納今天單場雙響砲，本季繳出復活表現。（路透）

勇士 軍團氣勢萬鈞！坐擁全聯盟最可怕的打線，勇士本季不管是團隊攻擊指數、全壘打數、場均得分都是聯盟第一，今天在歐蘇納（Marcell Ozuna）單場雙響達陣本季第26轟後，目前斧頭幫已有五名25轟級重砲，寫下隊史新紀錄。

勇士賽前打線全壘打前四名分別是43轟的歐森（Matt Olson）、29轟的萊里（Austin Riley）、同為28轟的亞古納（Ronald Acuna Jr.）和奧比斯（Ozzie Albies），這四人在國聯全壘打排行榜前十都榜上有名，對投手而言堪稱是惡夢。

賽前敲出24轟的歐蘇納今天在第二、第四局敲出陽春砲，這是他本季第三次上演單場雙響砲，也加入了球隊的「25轟重砲」行列。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「長期以來歐蘇納一直是出色的打者，你只需要把希望寄託在他身上，然後他就會找到方法。」

歷史上僅有2003年的紅襪和2019年的雙城單季能有六名打者敲出25轟，勇士打線還有20轟的墨菲（Sean Murphy）和19轟的羅沙里歐（Eddie Rosario）有機會完成單季25轟，目前勇士已有五位，如果上述兩人都能達成，將一舉改寫聯盟新紀錄。

此外，勇士本季237發全壘打在全大聯盟遙遙領先，照這個進度整季將打出309轟，很有機會挑戰大聯盟單季全壘打紀錄，目前的紀錄保持者是2019年雙城的307轟。