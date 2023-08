MLB／領先8分狂威一個打者都沒解決 網狠酸：寧願讓阿嬤來投

前中職樂天桃猿隊洋投狂威(Dylan Covey)目前效力費城 人隊,今天領先8分時登板,結果一個出局數都沒抓到,就失掉2分被換下場,儘管費城人終場仍以10:4擊敗巨人隊,但狂威的表現仍被推特 網友罵爆。

費城人打線今天大爆發,全場4發全壘打,包含強打哈波(Bryce Harper)的場內全壘打,8局打完取得10:2領先。

9局上費城人推出狂威,巨人弗洛瑞斯(Wilmer Flores)先敲出安打,接著狂威連丟2個四壞保送,再投出觸身球失掉1分。下一名打者又從他手中敲安,教練終於決定換他下場,狂威總計用25球,只有9球是好球。接手的霍夫曼(Jeff Hoffman)化解滿壘無人出局危機,幫助費城人收下勝利。

狂威本季為道奇 和費城人共出賽19場,主投31局失17分,防禦率4.94,每局被上壘率1.65。他的表現在推特上被罵爆,網友上傳各式各樣的梗圖嘲諷,也有人寫道,「我不理解為什麼狂威在大聯盟」、「我寧願讓我88歲的阿嬤投球」、「DFA狂威,收拾好行李送他去麥當勞」、「如果狂威再次穿費城人球衣上投手丘,這座城市會暴動」。

