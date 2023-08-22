MLB／領先8分狂威一個打者都沒解決 網狠酸：寧願讓阿嬤來投

狂威在費城人的表現被球迷狠酸。（Getty Images）

前中職樂天桃猿隊洋投狂威（Dylan Covey）目前效力費城 人隊，今天領先8分時登板，結果一個出局數都沒抓到，就失掉2分被換下場，儘管費城人終場仍以10：4擊敗巨人隊，但狂威的表現仍被推特 網友罵爆。

費城人打線今天大爆發，全場4發全壘打，包含強打哈波（Bryce Harper）的場內全壘打，8局打完取得10：2領先。

9局上費城人推出狂威，巨人弗洛瑞斯（Wilmer Flores）先敲出安打，接著狂威連丟2個四壞保送，再投出觸身球失掉1分。下一名打者又從他手中敲安，教練終於決定換他下場，狂威總計用25球，只有9球是好球。接手的霍夫曼（Jeff Hoffman）化解滿壘無人出局危機，幫助費城人收下勝利。

狂威本季為道奇 和費城人共出賽19場，主投31局失17分，防禦率4.94，每局被上壘率1.65。他的表現在推特上被罵爆，網友上傳各式各樣的梗圖嘲諷，也有人寫道，「我不理解為什麼狂威在大聯盟」、「我寧願讓我88歲的阿嬤投球」、「DFA狂威，收拾好行李送他去麥當勞」、「如果狂威再次穿費城人球衣上投手丘，這座城市會暴動」。

Dylan Covey trying to find the strike zone pic.twitter.com/mK1u6gNrRQ — RingTheBell! (68-57) (@KH13720) August 22, 2023