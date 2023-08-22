我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

MLB／巨人梅克勒上大聯盟8天 竟被兩支場內轟耍得團團轉

記者藍宗標／即時報導
巨人隊23歲菜鳥中外野手梅克勒（Wade Meckler）也太「幸運」，登上大聯盟8天，打了7場比賽竟然碰到兩支場內全壘打。（Getty Images）
巨人隊23歲菜鳥中外野手梅克勒（Wade Meckler）也太「幸運」，登上大聯盟8天，打了7場比賽竟然碰到兩支場內全壘打。（Getty Images）

巨人隊23歲菜鳥中外野手梅克勒（Wade Meckler）也太「幸運」，登上大聯盟8天，打了7場比賽竟然碰到兩支場內全壘打，球隊都付出輸球代價。

巨人今天作客費城，對費城人隊進行3連戰首戰，3名投手被揮出16支安打，包括4支全壘打，以4：10輸球，終止對戰3連勝；費城人強打哈波（Bryce Harper）5局下揮出中左外野深遠飛球，直擊全壘打牆後反彈，梅克勒追趕不及，讓哈波跑出場內全壘打，賽後對自己的防守表現覺得很懊惱。

哈波本季第10轟、生涯第295轟出爐，在主場3萬6274名球迷前，跑出2012年登上大聯盟至今第2支場內全壘打，但對初嘗大聯盟滋味的梅克勒來說，卻是震撼教育

哈波揮出405英尺飛球，梅克勒往右移動，看著球擊中全壘打牆再彈回場內，好不容易追到球，卻連續兩次失手、撿不起來，只好看著哈波一路狂奔，為費城人跑回第5分，難掩失望之情。

梅克勒在去年選秀會第8輪被巨人挑中，職棒生涯第2季就登上大聯盟，15日對光芒隊在舊金山主場首次亮相，17日3連戰最後一戰就碰到罕見場內全壘打；當天6局上，萊利（Luke Raley）代打揮出中右外野深遠飛球，差點飛上觀眾席，結果小白球打中牆壁、反彈後偏左，不偏不倚打到較低的全壘打牆上方，然後彈回場內，梅克勒和右外野手康佛托（Michael Conforto）怎麼追都追不到，形成光芒隊史首支代打場內全壘打，巨人終場1：6落敗。

由於這一轟實在太奇特，還被形容為「動物亂竄」，光芒總教練凱許（ Kevin Cash）笑說：「看起來就像一隻老鼠跑過柵欄的頂部。」

光芒二壘手洛伊（Brandon Lowe）也說：「就像松鼠和貓在牆上亂竄。」

沒想到才短短5天，梅克勒生涯首次對戰費城人，竟然又收到哈波的「大禮」，而且4次打數掛零、吞下兩次三振，打擊率掉到1成43，心情當然不會太好。

費城 舊金山 教育

上一則

MLB／還需要配球？水手卡斯提斯連投47顆直球 7局好投破白襪

延伸閱讀

場邊人語／老將奮戰 臨別留讃

場邊人語／老將奮戰 臨別留讃
MLB／大谷翔平24日投雙重賽午場 再演二刀流奇蹟日？

MLB／大谷翔平24日投雙重賽午場 再演二刀流奇蹟日？
MLB／吉田正尚對洋基5支0、吞3K 亞洲3成打者只剩大谷

MLB／吉田正尚對洋基5支0、吞3K 亞洲3成打者只剩大谷
MLB／天使新人選後40天上大聯盟史上第5快 紀錄保持人是1天

MLB／天使新人選後40天上大聯盟史上第5快 紀錄保持人是1天

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
歐尼爾。（路透）

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億元合約

2023-08-17 18:45
圖為英格蘭隊15日在練球。（Getty Images）

女足世界盃／冠軍賽前瞻 足球會「回家」嗎？

2023-08-19 20:57
澳洲女足隊綽號「瑪蒂達」(Matildas)，是女足世界盃期間澳洲隨處可見的加油標語。(歐新社)

女足世界盃／讓足球從冷門變全民話題 誰是「瑪蒂達」？

2023-08-14 07:47

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬